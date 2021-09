El Consell destina 400.000 euros al desenvolupament d'activitats culturals als pobles de Mallorca

El Consell ha resolt la concessió d'ajudes per al desenvolupament d'activitats culturals als pobles de Mallorca.

Segons ha informat el Consell aquest dissabte, el Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística de la institució insular ha resolt ja la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d'activitats d'administració local o d'organismes autònoms que depenen d'aquest.

La quantia total de 400.000 euros ha estat repartida en tres línies de concessió: projectes culturals, fires, mostres, certàmens i festivals d'arts escèniques i edició de llibres, fonogrames i audiovisuals.

Així, gràcies a aquestes subvencions s'han dut a terme o bé es realitzaran projectes com El 'I Festival Líric de Llucmajor' o el 'Clàssics cultivats'. El pressupost total per a aquesta primera línia d'ajudes destinada a Projectes culturals ha estat de més de 250.000 euros que finalment s'han dividit entre 29 ajuntaments.

Quant a la segona línia d'ajudes, per a fires, mostres, certàmens i festivals d'arts escèniques, els 101.800 euros han estat repartits entre 6 esdeveniments culturals d'àmbit local, com per exemple la 'XXVI Fira de Teatre de Manacor' o el 'Cool Days Festival' d'Artà.

Els més de 46.000 euros destinats a la línia 3 d'ajudes, edició de llibres, fonogrames i audiovisuals, han estat repartits entre 25 activitats culturals, on pràcticament totes elles han rebut la dotació màxima de 2.000 euros de subvenció. Així, gràcies a aquestes ajudes s'han pogut editar i publicar títols com 'La Història de Vilafranca' en còmic, l'edició del llibre de 'S'Era Esfondrada de Sencelles' o del llibre d'arts plàstiques i visuals del Casal de Cultura Can Gelabert de Binissalem.

D'altra banda, aquesta setmana el Butlletí Oficial de Balears (BOIB) ha publicat la concessió de 84.511,88 euros en subvencions a favor de les entitats que gestionen espais de creació artística contemporània i sales alternatives d'exhibició.

Els espais que han rebut subvenció el 2021 són: Sala La Fornal, 6A Galeria d'art / Taller 6A, Sa Talaia, Centre Cultural Casa Planas i el Centre d'Investigació Escènica (C.in.E) de Sineu.