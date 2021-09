El vi, el formatge, l’oli, i els cítrics, protagonistes del Tasta la Serra

'Tasta la Serra. Recorreguts gastronòmics' és la nova activitat organitzada pel Consorci Serra de Tramuntana amb motiu del desè aniversari de la declaració de Patrimoni Mundial per la Unesco, que va tenir lloc el 29 de juny de 2011. Aquesta activitat, que consisteix en un seguit de visites a finques on es produeix vi, formatge, oli i cítrics, està coordinada per l’antropòloga experta en antropologia de l’alimentació i agroecologia Margalida Mulet. La consellera de Territori, Maria Antònia Garcías, ha destacat el valor afegit que suposa per a l’activitat la participació d’aquesta antropòloga «per donar a conèixer els diferents productes de la Serra en primera persona a quatre finques productives del sector primari de la serra de Tramuntana».

«En aquestes visites, els participants podran visitar quatre finques de la Serra, a les quals rebran explicacions de tot el procés de producció, de les dificultats i les potencialitats a què han de fer front», ha explicat el director insular de Territori, Miquel Vadell. A més totes les visites acabaran amb una degustació dels productes finals que s’elaboren.

La primera visita amb tast, titulada 'Tasta el vi', es farà aquest dissabte, 25 de setembre i anirà fins a Banyalbufar, a la finca de Son Vives. El guia cultural Tomàs Vibot farà als participants un recorregut per Banyalbufar des de la casa del celler fins a les vinyes, on es donarà pas a la degustació amb vista a la posta de sol.

Les següents visites amb tast passaran per Formatges Tramuntana (Pollença) per a visitar i tastar 4 castes diferents de formatge que s’hi produeix, durant el mes d’octubre; Son Moragues, amb un passeig interpretatiu per l’olivar i un tast d’oli, durant el mes de novembre; i la tafona Can Det de Sóller per desembre amb un passeig pels tarongers i visita a la tafona i una degustació i de cítrics i oli, per desembre.