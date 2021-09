Mateu Morro presenta el seu nou llibre 'Els Norats (1936-1949). Dos antifeixistes a les muntanyes mallorquines'

El llibre Els Norats (1936-1949). Dos antifeixistes a les muntanyes mallorquines (Illa Edicions, 2021) explica la història d'Honorat Tries (pare) i Jaume Tries (fill) els quals es veren obligats a fugir a les muntanyes per no acabar en mans dels falangistes després del cop d'estat del general Franco del 18 de juliol de 1936. Mateu Morro és l'autor d'aquest relat històric que ha pogut reconstruir gràcies, sobretot, a la memòria oral dels santamariers que visqueren la guerra i la postguerra.

L’obra es presentarà el 1r d’octubre a Santa Maria (20.00 hores, Espai Passatemps), el 8 d’octubre a Marratxí i el 15 d’octubre a Bunyola.

El llibre recull el periple de dos antifeixistes que durant 13 anys estigueren amagats a les muntanyes mallorquines.

L'obra es divideix en tres grans capítols. En el primer, Morro repassa la militància política dels Norats, un lligat al socialisme i l'altre al comunisme al poble de Santa Maria. El segon està dedicat a la fugida a la muntanya, on s'expliquen tots els amagatalls i pobles per on romangueren amagats. En l'últim capítol, es narra el desenllaç final de tota aquesta història, amb l'exili a Alger.

A més, el llibre està acompanyat de fotografies i entrevistes que en el seu moment Mateu Morro va poder fer als testimonis que ajudaren els Norats a sobreviure en aquella persecució. Mitjançant aquestes veus el lector pot adonar-se de les mostres de solidaritat que varen rebre per part de la gent de la zona de Santa Maria, Bunyola o Marratxí.

Per altra banda, com a novetat, el llibre inclou un codi QR amb la cançó «Els Norats. Romaç d'una fugida a ritme de blues», que ha estat composta a propòsit pels músics Miquel i Guillem Barceló.