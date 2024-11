El documental 'Pornografia. Accés i impacte en l'adolescència' s’estrena a Menorca, Eivissa i Formentera

El documental 'Pornografia. Accés i impacte en l'adolescència' es projectarà aquesta setmana per primer cop a les quatre illes. Aquesta producció de l'Institut Balear de la Dona (IBDONA), amb la col·laboració de la productora Mom Works i IB3, s’emmarca en els actes del 25N i té l'objectiu de desplegar les accions derivades de l'estudi de l’IBDONA 'Pornografia a les Illes Balears, accés i impacte sobre l'adolescència, solucions tecnològiques de control o bloqueig'.

Després de la seva estrena, aquest dimarts, a una de les sales de CineCiutat a Palma (localitats exhaurides), es podrà veure a Menorca, Eivissa i Formentera: demà dimecres, 27 de novembre, a la Sala Polivalent Albert Camus (c. de Sant Lluís, 58, Sant Lluís), el dijous 28 al Teatre Espanya (c. Sant Jaume 81, Santa Eulària des Riu) i el divendres a la Sala de Plens del Centre de dia de Formentera (c. Venda des Brolls s/n, Sant Francesc Xavier). Tots els actes són a les 19.00 h excepte el de divendres a Formentera, que serà a les 17.00 h.

L'edat mitjana d'inici en el consum de pornografia és als 12 anys

L’estudi reflectia dades impactants, per exemple, el 90,5 % dels joves d’entre 13 i 18 anys de les Illes consumeixen pornografia i que l'edat mitjana d'inici en el consum és de 12 anys. El documental parteix d'aquestes dades per aprofundir en les causes i els efectes d'aquesta nova realitat i compta amb els testimonis d'adolescents i especialistes que posen veu a aquests fenomen. Amb rigor i sensibilitat, fan un diagnòstic de la situació actual, destacant aspectes com la nova pornografia en línia, les modalitats de consum, l'accés, les conseqüències en l'àmbit afectiu i sexual i finalment, les solucions tecnològiques, legislatives i sobretot, educatives.