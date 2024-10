'Objeto de estudio' i 'Kix', premis del jurat i del públic a la sisena edició de MajorDocs

Els documentals Objeto de estudio de Raúl Alaejos i Kix, dirigit per David Mikulán i Bálint Réves, han estat guardonats amb els premis del jurat i del públic, respectivament, a la gala de clausura de la sisena edició de MajorDocs, mentre que La hojarasca, de Macu Machín, ha rebut una menció del jurat. Per les diferents sessions programades en el marc del festival hi han passat més de 3.000 persones, un 50% més que els assistents de l’edició de 2023. A més, més de 1.000 estudiants han passat per les sessions del programa Educa i el programa Comunitats ha comptat amb el doble d’assistents que a l’edició de 2023.

El jurat, format per l’artista Marta Azparren, el cineasta Macià Florit i la directora artística de FIPADOC, Christine Camdessus, ha volgut destacar «dues pel·lícules úniques que han marcat un punt d’inflexió de nosaltres, no només com a pel·lícules sinó també com a formes de fer cinema». «I en un festival que enguany se centra en la relació entre els que filmen i els que són filmats, Objeto de estudio construeix l’autoria a través dels personatges i el paisatge en un procés de creació col·lectiva. Personatges que, com a «objectes d’estudi», s’acaben imposant per sobre de les intencions del director; la humilitat d’acceptar que la realitat és més forta que les seves idees i que la seva mirada pròpia. Una lliçó que reconeixem amb un somriure», han manifestat. La pel·lícula de Raúl Alaejos només pot ser qualificada «d’aventura d’exploració antropològica». En ell observam com el seu director emprèn un viatge a la recerca d’una suposada superraça per accedir al Pol Nord ideada per l’explorador nord-americà Robert Peary. El guardó del jurat consisteix en un premi en metàl·lic de 1.500 euros.

A més, el jurat ha volgut fer una menció especial al documental La hojarasca de Macu Machín, una pel·lícula que ens acosta al retrobament de tres germanes a La Palma per a repartir-se una herència familiar, una situació ja de per sí prou conflictiva com per a damunt afegir-hi l’amenaça que les terres per les quals discuteixen poden acabar sepultades pel volcà de l’illa. «Amb una destresa per compartir allò que no es diu, i construïda com una tragèdia clàssica, la pel·lícula aconsegueix capturar el «cinema de l’íntim» en un documental», segons el veredicte del jurat.

Per la seva banda, el públic ha votat Kix, dirigit per David Mikulán i Bálint Réves, com la millor pel·lícula del festival. Aquest llargmetratge podria dur l’etiqueta de ser una pel·lícula coming-of-age si el gènere admetés la cruesa amb què s’explica aquí l’entrada a la vida adulta de Sanyi, inicialment un infant més que transita un carrer qualsevol de Budapest però que acaba convertit en un jove sense cap tipus d’il·lusió. El premi consisteix a l’adquisició dels drets per part d’IB3 per a la seva emissió a la televisió autonòmica.

Una de les novetats d’aquesta sisena edició ha estat la incorporació d’una secció de curtmetratges balears amb la participació de nou treballs que han estat valorats per un jurat conformat per la cineasta Marta Hierro, pel també cineasta i director de Menorcadoc Cristian P. Coll i pel cineasta i director de l’Ibizacinefest Xavi Herrero. Ells han escollit Charlie, últimas palabras d’Anthony Neitzke com a millor curtmetratge de la secció. El jurat considera que és «un retrat dur i tendre al mateix temps de l’envelliment». «Una aposta atrevida pels silencis i els detalls que narren el dia a dia sinuosament acompanyats per una fotografia crua i respectuosa amb els protagonistes, destacant també la sensibilitat en el muntatge i tractament del so», segons han fet constar al seu veredicte. El director rebrà un val per emprar en material tècnic a la botiga Foto Ruano a més de l’adquisició dels drets del curt per a la seva emissió a IB3. Per altra banda, el jurat de la secció també ha decidit atorgar una menció especial a Valeria, Gerard, Gery de José Aragón. «Destacam l’ús molt encertat de la imatge domèstica aconseguit mantenir l’espectativa encara que des de l’inici fa un plantejament inequívoc», han explicat.

Pel que fa al premi al millor pitch de la secció professional del festival, patrocinat per s’associació DOCMA, ha estat per a The path that walks (Nar’hi nan) d’Efthymia Zymvragaki, amb les mencions especials als projectes Level d’Anna Berkhof i Carlos Mora, i Como dos extrañas de Carolina Astudillo.

La sisena edició de MajorDocs ha comptat amb la participació de més d’una vintena de professionals de l'Estat espanyol i internacionals que han oferit classes magistrals i xerrades i que han participat a diferents debats i taules rodones al llarg del festival. Aquestes sessions professionals han comptat amb l’assistència de més de cinc-centes persones. Un any més, el festival s’ha celebrat a les ja tradicionals seus oficials: l’Estudi General Lul·lià, on s’han duit a terme la gala inaugural i les sessions professionals; CineCiutat i S’Escorxador, on s’ha ubicat novament l’Espai MajorDocs.

MajorDocs

MajorDocs és el primer festival internacional de cinema documental de Mallorca, un espai per a descobrir i gaudir d’altres realitats i mirades a través d’una selecció de documentals escollida a consciència, amb espais dedicats a la creació i als creadors com MajorDocs PRO i MajorDocs EDUCA, un programa que ofereix propostes i metodologies per a promoure el descobriment actiu per part de l’alumnat del cinema com a art, cultura i creació però també com a espai, reflexió i diàleg. Amb tot, el festival MajorDocs aconsegueix contribuir en la reivindicació de l’illa com un espai directament connectat amb el sector cinematogràfic, no només com a plató o punt de partida de projectes sinó també com a lloc on debatre i reflexionar sobre les pel·lícules. Entre els convidats d’enguany, a més del cineasta Nicolas Philibert, s’hi troben el fotògraf Mauro Herce (premi Goya per la direcció de fotografia de la pel·lícula O que arde) i la pensadora Marta Azparren.

MajorDocs és un projecte de Mosaic i El Obrador i compta amb el suport de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, l’Institut d’Estudis Baleàrics, l’Ajuntament de Palma, la Universitat de les Illes Balears, l’ICAA i Acción Cultural Española (AC/E), a més del patrocini de la Fundació Mallorca Turisme i la col·laboració de l’Hotel Saratoga.