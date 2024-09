MajorDocs presenta la programació completa de la sisena edició

A poc més de dues setmanes per a començar la seva sisena edició, s’ha presentat la programació completa de MajorDocs, el festival de cinema documental de Mallorca, que es durà a terme de l’1 al 5 d’octubre a Palma.

A més de les vuit pel·lícules que conformaran la secció oficial, provinents de sis països diferents, s’incorpora una secció de curtmetratges de les Balears. També s’ha confirmat la presència de la pensadora Marta Azparren, qui oferirà una xerrada sota el títol 'Cine ciego', sobre la importància del buit i la pausa per prendre consciència d’allò que miram. Per altra banda, a la roda de premsa que ha tengut lloc a l’hotel Saratoga, també s’han detallat algunes de les novetats d’enguany, com la posada en marxa de les residències CalmaDocs, amb cinc projectes participants, o les projeccions de curtmetratges balears que conformen la nova secció a concurs amb nou títols.

El director del festival, Miguel Eek, ha presentat la sisena edició del festival, centrada enguany en la fotografia i el dispositiu fílmic i en la relació entre els que fotografien i els que són fotografiats: «Tot això a partir del focus que des de sempre guia el festival, basat en tres elements: els autors, la creació i la lentitud». Eek ha volgut també posar de relleu que MajorDocs ha servit perquè tot tipus de públic tengui un primer contacte amb el cinema de no ficció, sigui des dels centres educatius com des de comunitats vulnerables. Enguany, a més, el festival estrena un programa de mentories que ha suposat també un primer contacte amb la realització documental per part dels estudiants de diferents centres d’estudis audiovisuals. «El cinema pot ser, també, un detonant de converses sobre el context en què vivim», ha explicat el director del festival.

A la roda de premsa hi han assistit Pedro Vidal, secretari autonòmic de Cultura del Govern, Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura i Arts Visuals de l’Ajuntament de Palma, i Magdalena Brotons, vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta de la Universitat de les Illes Balears.

Secció oficial

La secció oficial d’aquesta sisena edició la conformen vuit llargmetratges de procedències i temàtiques molt diverses, que ens acosten a realitats d’arreu del món des de diferents perspectives i caires. Les vuit pel·lícules seleccionades són les següents:

Ôte-toi de mon soleil, dirigida per Messaline Raverdy. El protagonista d’aquest llargmetratge belga és un home de nom Joseph de qui diuen que té la síndrome de Diògenes i a qui la cineasta s’acosta amb una mirada lliure de prejudicis per descobrir-ne una lucidesa i un humor del tot particulars.

Bye bye Tiberias, de la cineasta Lina Soualem, qui tresca entre els orígens de la seva mare, l’actriu Hiam Abass (Succession). D’això en sorgeix una emotiva història de retrobaments, de records i també d’anhels entre diferents generacions de dones palestines.

La hojarasca, de Macu Machín, ens acosta al retrobament de tres germanes a La Palma per a repartir-se una herència familiar, una situació ja de per sí prou conflictiva com per a damunt afegir-hi l’amenaça que les terres per les quals discuteixen poden acabar sepultades pel volcà de l’illa.

Kix, dirigida per David Mikulán i Bálint Révesz, podria dur l’etiqueta de ser una pel·lícula coming-of-age si el gènere admetés la cruesa amb què s’explica aquí l’entrada a la vida adulta de Sanyi, inicialment un infant més que transita un carrer qualsevol de Budapest però que acaba convertit en un jove sense cap tipus d’il·lusió.

Malqueridas, dirigida per Tana Gilbert. Aquí la proposta és endinsar-nos en un centre penitenciari de Xile per presenciar les converses quotidianes d’un grup de dones que, tot i el context, comparteixen preocupacions i també vincles que parlen tant d’empoderament com de resistència.

La laguna del soldado, de Pablo Álvarez-Mesa. 200 anys després de l’alliberament colombià de Simón Bolívar, el documental ens convida a tornar-hi a la recerca de la seva petjada per reflexionar sobre com afecten els fets històrics a la realitat de determinats llocs.

Objeto de estudio, del director Raúl Alaejos. Aquest documental només pot ser qualificat «d’aventura d’exploració antropològica». I és que en ell observam com el seu director emprèn un viatge a la recerca d’una suposada superraça per accedir al Pol Nord ideada per l’explorador nord-americà Robert Peary.

Salvaxe, salvaxe, d’Emilio Fonseca. El protagonista indiscutible d’aquest documental és el llop ibèric però Salvaxe, salvaxe no té res a veure amb cap altre documental de natura: mites i llegendes, emocions i instint es mesclen en un llargmetratge que difumina els límits entre humans i animals.

El jurat d’aquesta secció oficial l’integraran el cineasta menorquí Macià Florit, la directora de Fipadoc, el major festival de documentals de França, Christine Camdessus, i Marta Azparren, artista i tèorica del cinema.

A més, en el marc de la sisena edició de MajorDocs també es projectaran els curtmetratges balears Catalina i Magaluf, de María Pujalte; Operación Carlota, de Camilo Moya Mora; Charlie, últimas palabras, d’Anthony Neitzke; Lis, de Caterina Llabrés Massanet, L’home de ferro, d’Ainhoa Cuevas, i Valerya, Gerard, Gery, de José Aragón, obres que han rebut la mentoria de l’equip de MajorDocs per al seu desenvolupament. Dins d’aquesta secció també es podran veure els curtmetratges Madre Nuestra, de David Paredes, En Mesquida, de Miguel Gomila, i Guaret, de Josep Alorda. Tots ells seran valorats per un jurat conformat per la directora, guionista i productora Marta Hierro, pel cineasta Xavi Herrero, també director de l’Ibizacinefest, i Cristian Coll, cineasta i director de MenorcaDoc.

MajorDocs Educa

A més, un any més MajorDocs aposta per arribar a tot tipus de públics gràcies als seus programes Educa i Comunitats, adreçats a públics específics. En el cas d’Educa, les pel·lícules Kix, Bye bye Tiberias i Malqueridas tendran projeccions especials adreçades a alumnes de diferents centres en tota una sèrie de sessions matinals que comptaran també amb una part de debat, reflexió i diàleg al voltant d’aquestes cintes. En aquests sentit, el festival també contribueix al descobriment actiu per part de l’alumnat del cinema com a art, cultura i creació.

Com en edicions anteriors, es duplicaran les projeccions de cada pel·lícula per a facilitar l’accés del públic a totes elles i, d’acord amb la filosofia del festival, després de cada passi hi haurà una trobada on els espectadors podran establir un diàleg en persona amb els cineastes.

Inauguració

La inauguració de la sisena edició de MajorDocs tendrà lloc el dimarts 1r d’octubre a partir de les 17.30 h a l’Estudi General Lul·lià. Serà llavors quan es projecte Sur l’Adamant, pel·lícula amb què el convidat d’honor del festival, Nicolas Philibert, va recollir l’Ós d’Or a Berlín l’any passat. A partir de les 20.30 h es durà a terme l’acte inaugural, que inclourà la projecció de Tótem, curtmetratge del cineasta Macià Florit, i la intervenció acústica de Toni Toledo i Mateu Malondra.

MajorDocs

MajorDocs és el primer festival internacional de cinema documental de Mallorca, un espai per a descobrir i gaudir d’altres realitats i mirades a través d’una selecció de documentals escollida a consciència, amb espais dedicats a la creació i als creadors com MajorDocs PRO. Amb tot, el festival MajorDocs aconsegueix contribuir en la reivindicació de l’illa com un espai directament connectat amb el sector cinematogràfic, no només com a plató o punt de partida de projectes sinó també com a lloc on debatre i reflexionar sobre les pel·lícules.

MajorDocs és un projecte de Mosaic i El Obrador i compta amb el suport de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern, l’Institut d’Estudis Baleàrics, l’Ajuntament de Palma, la Universitat de les Illes Balears, l’ICAA i Acción Cultural Española (AC/E), a més del patrocini de la Fundació Mallorca Turisme i la col·laboració de l’Hotel Saratoga.