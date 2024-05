La 14a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest comptarà amb Blur, James Rhodes, Samuraï i Stay Homas

L'estrena a l'Estat espanyol del documental 'Blur To the End', dirigida pel mestre del videoclip Toby L., serà un dels plats forts de la programació d'un festival que combina música i cinema a l'ADN. 'Blur To the End' retrata amb un accés a un material sense precedents la reunió de la banda després d'una dècada abans del seu concert llegendari a Wembley.

'Stay Homas, la banda que no debió existir' serà un altre dels documentals musicals que es projectaran a l'escenari principal del festival, Ses Voltes, un espai davant de la Catedral de Mallorca amb una capacitat per a més de 1.000 persones i amb una pantalla de 16 metres. Després de la projecció del documental, la banda catalana farà un concert especial amb els seus grans èxits.

James Rhodes serà un dels protagonistes de la gala de cloenda, que per primera vegada a la història del festival, serà retransmesa en directe per IB3. A més del concert de cloenda, el pianista també presentarà la sèrie d'animació familiar 'Jimmy y la tecla mágica', un recorregut tan amè com formatiu per la història de la música clàssica.

Durant 10 dies, els assistents al festival podran gaudir de concerts singulars com el d'Alizzz presentant el seu darrer àlbum, 'Conducción temeraria', en un dels tres únics concerts que farà a l'Estat aquest any. També hi actuaran dos noms associats a Eurovisió, Nebulossa i Alfred Garcia, tres dels artistes més excitants del panorama estatal, Rusowsky, Ralphie Choo i Pablopablo, una llegenda de la música estatal Christina Rosenvinge, cantants emergents que aspiren a una ràpida consagració com Julieta, Maria Hein, Clara Peya, les bandes Morreo i Fades, els cantautors Vicente Navarro i Miquel Serra i també participaran en sessió dj Aina Losange, Sideways i Ojeras Hidratadas.

La resta de programació cinematogràfica es desvetllarà a finals de juny.