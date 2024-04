'La terra per a qui la balla' a l'Elèctrica Ateneu Popular

L'Ateneu Popular l'Elèctrica (Palma) ha organitzat la projecció del documental 'La terra per a qui la balla' aquest divendres, 12 d’abril, a les 18.30 hores. L'acte comptarà amb la participació de les autores del documental: Isabel Forteza i Isabel Nadal.

El projecte documental 'La terra per a qui la balla' presenta un recorregut pel món de la festa, els clubs, el ball, la música, l'underground, el DIY, la rave i les zones temporalment autònomes a Mallorca, una illa al costat de l'illa de la festa, entre els anys 2000 i 2015. Centrat en la música drum and bass, no oblida el dub, el trance, el tekno o el hardtek, entre d'altres subgèneres que conformen el món alternatiu de la música electrònica.

A través de més 30 entrevistes, arxius de vídeo i recol·lecció de flyers i cartells, es constitueix aquest bell i rítmic exercici de memòria col·lectiva.