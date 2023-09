La Festa del Cinema torna els primers dies d'octubre: 3,50 euros per entrada

La XXI edició de la Festa del Cinema se celebrarà els dies dilluns 2, dimarts 3, dimecres 4 i dijous 5 d'octubre. Durant aquests quatre dies els espectadors podran gaudir de totes les pel·lícules de la cartellera al preu especial de 3,50 euros per entrada.

La principal novetat d'aquesta nova edició és que a partir d'ara i per a facilitar la participació de tots els públics, no serà necessari acreditar-se prèviament en la web oficial per a gaudir de l'esdeveniment, segons han avançat els organitzadors.

La venda anticipada de les entrades per als quatre dies començarà el dimecres 27 de setembre per Internet, tant en les webs dels cinemes com en les webs tradicionals de venda d'entrades, en taquilla i en els quioscos situats en els halls dels cinemes.

L'organització de la Festa del Cinema es fa en col·laboració amb l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques, que va impulsar des de l'any passat la figura de l'ambaixador/a d'aquest esdeveniment.

El paper principal dels ambaixadors serà col·laborar en la difusió de l'esdeveniment, prestant el seu suport per a donar a conèixer l'acció entre el públic.

En aquesta ocasió, l'actriu Susi Sánchez i l'actor Luis Zahera, són els nous ambaixadors, prenent el relleu de Toni Acosta i Ernesto Alterio.