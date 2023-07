Organitzen dues trobades per a veure 'Barbie' en català a Palma: «A Mallorca volem veure les pel·lícules en la nostra llengua»

La pel·lícula Barbie en català ha estat un èxit rotund: ha aplegat, a hores d'ara, més de 14.000 persones a Catalunya, segons ha anunciat el Departament de Cultura de la Generalitat.

A Mallorca, tot i la gran demanda i gran nombre de peticions a Aficine per veure Barbie en la nostra llengua, la pel·lícula es projectarà en català a partir d'aquest divendres i durant una setmana al cinema Ocimax de Palma.

Com sol passar en la programació de pel·lícules en català, i han destacat diversos usuaris, els horaris establerts per a la projecció «no són gaire bons»: es podrà veure a les 12.05 i a les 16.00 hores.

Per això, per a demostrar que a Mallorca «també volem veure pel·lícules en català», han organitzat dues trobades per a veure la pel·lícula: divendres, 28 de juliol, a les 16 hores, i dissabte, 29 de juliol, a les 12.00 hores.

més de 155 persones ja han firmat per demanar Barbie en català a Balears. Volem Barbie en català!https://t.co/XygunFqkMC https://t.co/HOXAhmnivm — MésCurtQ'UnQuigarDePanxa🏳️‍🌈 (@Can_Joanet) July 9, 2023

La versió catalana de 'Barbie' arriba a Mallorca aquest divendres! Serà a l'@aficineib Ocimax de Palma i, evidentment, en hores no gaire bones. La podreu veure a les 12:05 i a les 16:00. Que corri! pic.twitter.com/8lDq6BcGBV — Doblatge en català (@DoblatgeCatala) July 26, 2023