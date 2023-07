S'estrena el documental 'Maria i la pel·lícula oblidada', sobre la pionera del cinema sonor a l'Estat espanyol

«Fa uns anys ningú no la coneixia i avui se sospita que Maria Forteza va ser la primera directora de cinema sonor a l'Estat espanyol», ha destacat MOM Works. La cineasta mallorquina i la seva pel·lícula Mallorca varen fer història i la productora audiovisual MOM Works ha dedicat el documental Maria i la pel·lícula oblidada a explicar-la. L'estrena d'aquest llargmetratge serà divendres, 28 de juliol, a les 22.00 hores, al cinema Rívoli de Palma (carrer d'Antoni Marquès, 25), en el marc de l'Atlàntida Mallorca Film Festival; i dissabte, 29 de juliol, a les 21.40 hores, a IB3 Televisió.

El nom de Maria Forteza va aparèixer en els títols de crèdit d’un curtmetratge oblidat i mal documentat. El que es creia una cinta muda més reescriu, a hores d'ara, les primeres línies de la història de cinema sonor a l'Estat. Aquest curt es diu Mallorca i divendres l'Atlàntida projectarà també aquesta pel·lícula, que després de tant d'anys tornarà a veure's a un cinema de l'illa que la va veure néixer i a la qual està dedicada.

El descobriment de l'obra de Maria Forteza posa sobre la taula el nom d’una directora esborrada de la història. Un nom que ara ja es pot posar al costat de les poques pioneres conegudes de cinema a l'Estat espanyol com Rosario Pi, Elena Jordi, Helena Cortesina, Margarita Alexandre i Ana Mariscal.

L'acte comptarà amb la presència de les directores del documental, Marta Hierro i Núria Abad, així com de la resta de l'equip i del seu protagonista, Miguel Ángel Lozano, net de Maria Forteza.

En aquest documental, el músic i compositor Miguel Ángel Lozano descobreix facetes de la seva padrina que no coneixia, fet que l'obliga a fer una recerca als seus orígens, que el du a bussejar en l’abundantíssima documentació que hi ha a les seves famílies, en forma de cartes, fotografies, vídeos i reculls de premsa. La recerca el fa visitar els llocs on varen viure els seus padrins, trobar-se amb els seus familiars, ficar-se en els arxius a la recerca de més informació i, sobretot, musicant cada passa, produint una recerca tant històrica com artística i personal.

El documental juga amb l’espectador a anar descobrint els misteris sobre la història de Maria Forteza, per tal d’esbrinar, analitzant fotogrames, fotografies i documents, qui va ser ella i quina és la data de producció de la seva pel·lícula. D’aquesta manera es generen moments de suspens que porten l’espectador a desenvolupar les seves pròpies hipòtesis que, més tard, es poden confirmar o desmuntar.

La música, escrita ad hoc per Miguel Ángel Lozano, és un altre dels elements fonamentals del documental. Present des del primer moment, la seva missió és traslladar a l’espectador l’emoció dels moments d’aventura, la tristesa i decepció en la narració de les injustícies, el dramatisme en la guerra i l’evocació en els moments de contemplació i de rememoració dels records familiars.