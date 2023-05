'Les Crevettes Pailletées' (2019). Quan la història ens «marisona»

Aquestes setmanes m’he inflat de veure pel·lícules. N’he vistes tantes que he perdut el compte de totes. Una de les que han quedat a la memòria, però, és aquesta «Les Gambes de Lluentons». Una espècie de versió no oficial (que jo sàpiga) d’Allt Flyter dirigida per en Maxime Govare i en Cédric Le Gallo que també n’escriuen el guió amb en Romain Choay.

Un jugador de waterpolo, en Matthias (Nicolas Gob), fa un comentari homòfob a la televisió i la federació el castiga a entrenar un equip gai ben dolent per mirar de netejar la seva imatge masclista. L’objectiu serà preparar-los per guanyar els Jocs Gais a Croàcia i la gràcia del film és veure com s’adaptaran i què aprendran uns dels altres.

Aqueixa és una història que no ens sorprendrà (3 Stephan Elliotts o 3 Måns Herngrens), que no prova de ser original ni pretén ser innovadora (2 Sandra Bullocks), però ens entretendrà amb un guió amable i simpàtic (2 Lee Halls), unes pinzellades de drama (1 Geena Davis) i una miqueta (mínima) de denúncia social (1 Julio Medem). En resum, una pel·lícula coral amb un elenc d’actors de renom que ens delectaran amb bones actuacions (2 Jane Fondas), però un doblatge dubtós (feu-vos un favor i mirau-la en versió original). Sorprèn que estigui basada en la història d’un equip real, sobretot perquè es veuen un poc les costures de la trama (2 Michael Douglas), que ha de passar per tots els estadis d’aquesta casta de comèdies (1 Ben Affleck).

Vos recoman veure-la després de dinar o sopar, si vos agrada el waterpolo, els homes en banyador o les comèdies toves. Passau d’ella si no enteneu les frases de més de tres paraules, anau per la vida demanant un taxi, no vos heu rentat mai darrere les orelles o vos agrada en Sylvester Stallone, n’Steven Seagal, o el fat d’en Tom Cruise.

La trobareu a Filmin estranger i a Prime Video. Hi ha una segona part que només trobareu al videoclub.

■■■■□ Humor

■□□□□ Masclisme

■■□□□ Queerness

■□□□□ Sexe

■■■■□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat