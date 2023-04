Agustí Villaronga és distingit amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya

La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2023 ha estat atorgada a 20 personalitats pels seus mèrits en el pla cívic i cultural. Entre les personalitats distingides amb el premi destaca el cineasta mallorquí Agustí Villaronga Riutort, traspassat el darrer mes de gener.

El Govern català ha destacat la seva excel·lent habilitat cinematogràfica, que el va portar a dirigir algunes de les pel·lícules més destacades del cinema català de les darreres dècades. També ha posat en relleu que va desenvolupar la major part de la seva trajectòria en l'àmbit del cinema català. Va tenir una prolífica carrera de gairebé cinquanta anys, durant la qual va dirigir una vintena de pel·lícules amb una gran sensibilitat per explicar històries.

Entre les seves obres, l'executiu ha posat en alça algunes adaptacions de clàssics de la literatura catalana contemporània, com Incerta glòria, de Joan Sales i, sobretot, Pa negre, d'Emili Teixidor, tot un èxit entre el públic i la crítica, i el primer film de l'Estat en una llengua no castellana a optar a un Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa.

Entre altres personalitats, també ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi 2023 l'expresident d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart i Navarro.

La Creu de Sant Jordi

És un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona per part de la Generalitat de Catalunya. La distinció es va crear el 1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya.