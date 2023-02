Mallorca es converteix en el plató de la nova sèrie de Morgan Freeman i Nicole Kidman

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, juntament amb el conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, i el director de la Mallorca Film Commission, Pedro Barbadillo, han visitat el set de rodatge de la sèrie Lioness. La gravació a l’illa de la nova sèrie de Paramount + va començar a mitjans gener i finalitzarà la darrera setmana de febrer.

La superproducció d’acció, creada per Taylor Sheridan i Jill Wagner, tracta sobre un jove marine contractat per la CIA amb la missió de fer-se amic de la filla d’un dirigent terrorista. El seu objectiu és vèncer l’organització des del seu interior. El càsting inclou Morgan Freeman, Nicole Kidman i Zoe Saldaña, així com Laysla de Oliveira.

La productora Sur Film és la responsable a Mallorca d'aquesta nova sèrie de Paramount +. El projecte compta amb un equip humà d’aproximadament 350 persones i 1.000 extres. A més, s’inclouen contractacions locals de personal tècnic, artístic i també de proveïdors locals.

«Aquest rodatge és una mostra més de com Mallorca no només atrau cinema sinó que és terra de cinema. Tenim talent, una indústria potent que volem estimular i som escenari de produccions nacionals i internacionals, fruit de la feina de la Mallorca Film Comission» ha expressat la presidenta del Consell, Catalina Cladera. «El sector audiovisual és un sector estratègic per al Consell com a activitat cultural, com a eina de promoció turística i com a indústria generadora d’ocupació que contribueix a modernitzar la nostra economia i a fer-la més resilient. Per això ajudam la indústria en el rodatge de produccions, ajudant els creadors, facilitant la promoció dels productes audiovisuals i impulsant festivals», ha afirmat Cladera.

El Consell de Mallorca, a través de la Mallorca Film Commission, ha tengut un paper actiu en la gravació de la sèrie a l’illa aportant suport logístic a la productora i facilitant l’obtenció de localitzacions, així com cedint espais com l’edifici de la Misericòrdia. A més, la Mallorca Film Commission ha estat l’encarregada de la coordinació institucional entre la productora Sur Film, l’Ajuntament, el Consell i el Govern.

El director de la Mallorca Film Commission, Pedro Barbadillo, ha destacat que «en els darrers anys, Mallorca s'està consolidant cada vegada més com un destí de rodatges molt atractiu per a grans produccions internacionals de ficció, com és la sèrie Lioness de Paramount +. I amb això, s'està afermant a la nostra illa un sector amb grans perspectives de creixement, que diversifica la nostra economia i és molt complementari amb el turisme». A més, Barbadillo ha afegit que «en aquest últim any han passat per la nostra illa des de sèries com The Crown o König von Palma, fins a superproduccions de Bollywood, com Pathaan, que s’acaba d’estrenar, o videoclips com el Despechá de Rosalía, que supera ja els 200 milions de visionats».

Mallorca com a plató de cinema és, segons el director de la Mallorca Film Commission, «el resultat de la gran feina que fan les nostres empreses i professionals del sector audiovisual, de la implicació de les nostres institucions, i a vegades també de la paciència dels nostres ciutadans, que han de renunciar durant uns dies a la tranquil·litat dels seus carrers per a acollir als equips de rodatge». «És la coordinació de tots aquests esforços el que fa possible que Mallorca s'estigui convertint en un destí de cinema», ha conclòs Pedro Barbadillo.

Les localitzacions triades per a la sèrie Lioness són paratges naturals, platges, ports i aeroports, casals històrics i infraestructures modernes. Els rodatges a Mallorca suposen la major part de les escenes exteriors de la sèrie, ja que la majoria d’interiors estan gravats a estudis dels Estats Units.