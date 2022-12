La pel·lícula ‘El gat amb botes: L’últim desig’, es podrà veure en català a Palma i Manacor

Aquest dimecres, 21 de desembre, s’estrena la gran novetat de Dreamworks doblada al català: ‘El gat amb botes: L’últim desig’.

Tant als cinemes Ocimax com a Multicines Manacor es faran les següents sessions doblades al català:

Cimax (Palma): matinal a les 12.15 hores.

Multicines (Manacor): a les 17.20 hores.

L’audaç gat amb botes descobrirà que la passió pel perill i la indiferència per la seguretat tenen un preu molt alt. Tot i que ja s’ha descomptat, el gat ha gastat vuit de les seves nou vides, i per recuperar-les ha d’emprendre un viatge èpic per la Selva Negra a la recerca de l’Estel dels Desitjos.

El personatge del gat amb botes va aparèixer en una pel·lícula de Dreamworks per primera vegada a Shrek 2, i ha aparegut en dues obres més de la saga fins a protagonitzar aquest nou film que Universal distribueix en versió doblada al català.