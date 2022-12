La pel·lícula 'Alcarràs' aconsegueix onze nominacions als Premis Goya

Alcarràs ha estat una de les pel·lícules amb més nominacions als Premis Goya. El film de Carla Simón ha aconseguit onze nominacions: actor revelació —Jordi Pujol Dolcet i Albert Bosch—; actriu revelació —Ana Otín—, direcció de producció, direcció d’art, muntatge, so, direcció de fotografia, guió original, direcció i millor film.

No es tracta de la pel·lícula més nominada, però Alcarràs es posiciona entre les preferides després de guanyar l’Ós d’Or de la Berlinale i ser nominada per l’Acadèmia com a representant de l'Estat espanyol a l’Oscar al millor film internacional.

La cinta As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, és la favorita per a la propera edició dels Premis Goya en acaparar 17 nominacions, mentre que Modelo 77 d'Alberto Rodríguez, amb 16, i Alcarràs, de Carla Simón i Cinco lobitos, d'Alauda Ruiz de Azúa, amb onze nominacions, copen els llocs següents quant a reconeixements.

A la 37a edició dels Premis Goya han optat un total de 165 pel·lícules estrenades a l'Estat espanyol entre el 1r de gener i el 31 de desembre de 2022. Antonio de la Torre i Clara Lago conduiran els Goya 2023, que es lliuraran l'11 de febrer al Palau de Congressos i Exposicions FIBES de Sevilla.