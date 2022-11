'The Pass' (2016) i 'Mario' (2018). Quan «marijugam» al futbol

Aprofitaré que estau amb aquella cosa del fumbol per recomanar-vos dues pel·lícules que xerren del tema. The Pass, joc de paraules amb fer-se un passi i entrar-li a qualcú, pel·lícula del 2016 dirigida per en Ben A. Williams i basada en l’obra teatral d’en John Donnelly. La vida de dos jugadors de futbol (Russell Tovey i Arinzé Kene) està a punt de canviar segons si es fan un passi en un moment determinat al proper parit. La nit anterior, mentre fan el bergant a l’habitació abans d’anar a dormir, un li entra a l’altre, cosa que els afectarà de diferent manera.

Segons l’imdb: «Una interacció romàntica entre dos joves futbolistes afecta profundament a un d’ells al llarg de la resta de la seva vida i carrera.»

Segons en CiberSheep: Interessant representació del que pot significar viure dins l’armari durant la teva vida, del què s’està disposat a fer per la fama i els doblers i com pot afectar a la teva salut mental la pressió per haver de ser hetero forçadament.

Una peça molt teatral que succeeix a dues habitacions d’hotel on potser hi ha qualque situació un poc forçada només pel gaudi hiperdramàtic i que si no fos pels actors principals, podria haver-se anat molt del solc.

En el cas de Mario, film dirigit per en Marcel Gisler, que la coescriu amb en Thomas Hess i en Frederic Moriette, el concepte principal i final és exactament igual a The Pass: en Mario (Max Hubacher) i en Leon (Aaron Altaras) tenen un afer, cosa que sembla incompatible amb la seva carrera esportiva. En aquest cas, però, està tractada de forma més amable i amb un desenvolupament més natural, malauradament també, plena d’escenes avorridíssimes de partits, per molt curtes que siguin.

Segons l’imdb: «Dos joves futbolistes queden atrapats entre la política del joc i la política de l’amor.»

Segons CiberSheep: «Dos jugadors experimenten la repressió que existeix al món dels esports i han de decidir si volen seguir amb la seva relació o triomfar com a futbolistes (fent tot el que calgui per fer-se passar per heteros)»

Gaudireu tant una com l’altra si teniu sentiments o sou persones. Vos farà emprenyar si sou Normals, Normals futboleros, necessitau ajuda per cordar-vos les sabates o sou fans del pesat d’en Tom Cruise.

Les haureu d’anar a llogar al videoclub.

□□□□□ Humor

■■■□□ Masclisme

□□□□□ Queerness

□□□□□ Sexe

■■■■□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat