La sala Augusta de Palma projecta el documental 'Mrs. Death' de la mallorquina Sílvia Ventayol

Divendres, 28 d’octubre, a les 20.30 h es projecta a la Sala Augusta de Palma, Mrs Death, un documental dirigit per la mallorquina Sílvia Ventayol. Mrs Death ha estat seleccionat oficialment per a l'11è programa del Festival Internacional de Cinema Evolution Mallorca (EMIFF) i va ser Premi Ciutat de Palma Audiovisual Maria Forteza 2021.

Mrs. Death parla de la mort i allò que ens provoca tanta por i confusió́ que a penes podem mirar-la a la cara. En les nostres societats asèptiques, el dolor i el sofriment, tendeixen a encobrir-se. Encara que no sempre fou així. Fins més o menys la segona meitat del segle XX, i en llocs tan dispars com Europa, Llatinoamèrica i els Estats Units, va existir el costum de pintar i, més endavant, fotografiar als morts. Alguna cosa que avui pot semblar-nos macabre, tenia la seva raó́ de ser. La representació́ dels difunts era una manera d’honrar i mitigar la pena per la mort d’un ser estimat. El documental, Mrs. Death, tracta de descobrir-nos aquesta antiga pràctica a través dels propietaris actuals dels retrats i dels que tenen encara la necessitat de visualitzar la mort, sigui mitjançant una foto o l’ús de la paraula.

Mrs. Death és un documental dirigit per Sílvia Ventayol i produït per la Perifèrica produccions i The Fly Hunter, amb coproducció amb IB3, À Punt i la col·laboració de l'ICIB i el Consell de Mallorca. El film documental ha tingut un llarg i prolífic recorregut al llarg de nombrosos festivals:

Premis:

Millor llargmetratge Weekend Horror awards 2021

Premi Ciutat de Palma Maria Forteza 2021

Menció especial Som Cinema 2021

Premi IAMS (International Asociation for Science in Media 2022

Seleccions:

Finalista Evolution Mallorca International Film Festival. 2022

Finalista de l' International Films Infest festival in New York City (NYCIFIF) 2022

Histeria Festival Internacional de cine de terror. Costa Rica 2022

Festihur - Festival de Cine de Hurlingham Argentina 2022

Festival de Cine de Terror de Molins de Rei - España 2022

Finalista Muestra de cine mujeres en escena España 2022

Ibicine. Festival de cine en Eivissa España. 2022

Fimmer- Festival Internacional de mediometraje de Manzanares El Real 2022

Finalista Espiello - Festival Internacional de Documental de Sobrarbe España 2022

Etnovideográfica – International Ethnographyc Festival. España 2022

AQP Audiovisual y Cine Festival Perú 2021

Her International Film Festival (HERIFF) Irlanda 2021

Concurs de Cortos Navidades Sangrientas. Weekend Horror Awards España 2021

Som Cinema España. 2021

La directora de Mrs Death, Sílvia Ventayol (Palma, 1977) és doctora i llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra. Ha completat la seva formació a l’Escola Internacional de Ràdio i Televisió de San Antonio de los Baños (Cuba) i a la Universitat de Barcelona amb un postgrau de Cooperació Cultural Internacional. A partir de llavors és directora, guionista audiovisual, professora i gestora cultural. Entre els seus últims treballs sobresurt la direcció del documental L’Arxiduc i la pagesa per a IB3 TV (2016). La idea original i direcció de la sèrie documental La fàbrica desapareguda per a IB3 (2013) sobre la memòria industrial de les Balears abans de l’arribada del turisme; del documental Les coves de Bellver (2012) Ajuntament de Palma/ IB3; la idea original i direcció del documental Llànties de foc per a Televisió de Catalunya / IB3.