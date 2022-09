Alcarràs competirà per l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera

Alcarràs, la pel·lícula dirigida per Carla Simón que va guanyar l'Os d'or a la darrera edició de la Berlinale, i es va convertir en la primera pel·lícula de la història rodada en català a rebre aquest guardó, representarà l’Estat espanyol als premis Oscar, on competirà per aconseguir l’estàtua com a millor film estranger. La cerimònia tindrà lloc el 12 de març de 2023 a Los Angeles.

Alcarràs ha estat seleccionada per l’Acadèmia de Cinema espanyola, per davant d’As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, i Cinco lobitos, d’Alauda Ruiz de Azúa, també preseleccionades. Serà la tercera pel·lícula rodada en català que opti a l'Oscar, després de 'Pa negre', d'Agustí Villaronga, el 2011, i 'Estiu 1993', la primera pel·lícula de Carla Simón, el 2018, encara que finalment va quedar fora de la carrera per entrar entre les nominades.

Ambientada a Alcarràs (el Segrià), la trama consisteix en un drama rural familiar sobre la desaparició de les activitats agrícoles, que gira al voltant de la intenció d'instal·lar plaques solars en una parcel·la agrícola dedicada durant vuitanta anys al cultiu del préssec, fet que empeny a tots els membres de la família Solé a retrobar-se per a la darrera collita. A la tragèdia per la imminent pèrdua de les terres, s'afegeix els conflictes familiars que es produeixen al llarg d'aquell estiu que suposa el final de tres generacions anteriors cultivant la mateixa terra.