[VÍDEO] HBO estrena 'Salvar al Rey', una sèrie que explica com la maquinària de l’Estat encobreix els escàndols de Juan Carlos I

La nova sèrie documental original d'HBO Max, 'Salvar al rey' està disponible a la plataforma des d'aquest divendres. «Una fascinant història d'espies, conspiracions i pactes de silenci, en què, segons expliquen els experts entrevistats, tota la maquinària de l'Estat s'afanya per a protegir el rei emèrit Juan Carlos I dels seus actes i amagar els seus escàndols», així descriu la sèrie HBO. 'Salvar al rey' ha estat produïda per Mandarina.

Més de 50 testimonis en primera persona, entre els quals hi ha periodistes, polítics, exagents secrets i alguna examant desconeguda fins avui, radiografien una època transcendental en la història recent de l'Estat espanyol i ens brinden un retrat íntim de Juan Carlos I, un monarca que, ens expliquen, «va trair son pare per a ser rei, va acabar amb 40 anys de dictadura, va dur Espanya a la democràcia, va posar la monarquia en perill per amor i va haver d'abdicar en el seu fill i anar-se'n d'Espanya, en contra de la seva voluntat, per a salvar la corona».

Miguel Salvat, Hanka Kastelicová i Antonio Trashorras són els productors executius per part d'HBO Max. Els serveis de producció de 'Salvar al Rey' són a càrrec de Campanilla Films, S.L., una companyia de Mandarina.