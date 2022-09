[VÍDEO] La nova sèrie d''El senyor dels anells' s’estrena doblada al català a Prime Video

Aquest divendres s'ha estrenat 'El senyor dels anells: Els anells de poder' a Amazon Prime Video. Es tracta de la segona sèrie que Prime Video dobla a la nostra llengua i la més cara de la història.

El retorn a les pantalles de l’univers de J.R.R. Tolkien consta, de moment, amb dues temporades enregistrades, de vuit capítols cada temporada. A partir de l'estrena, Prime emetrà un episodi cada divendres.

Així ho ha informat Desdelsofa.cat, una iniciativa per a facilitar l’accés al contingut en català disponible a les plataformes de streaming i les televisions que emeten en directe o a la carta per internet. A la web, podem trobar tot el contingut en català i aranès disponible a les plataformes (més de 4.000 títols i més de 30 plataformes).

Des d'aquesta iniciativa, remarquen que Prime Video no fa cap difusió del seu contingut en català. Per això, han posat en marxa un sorteig per a omplir les xarxes amb la versió catalana de la sèrie i sortejaran un lot de llibres d''El Senyor dels Anells' entre tots la gent que comparteixi l'experiència de veure la sèrie en català amb l'etiqueta #ElSenyorDelsAnellsEnCatalà i etiqueti Des del sofà a la publicació de Twitter i/o Instagram.