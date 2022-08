Mallorca, protagonista als festivals de cinema de Hollywood, Tarassona, València, Gijón i Itàlia

Mallorca ha estat i serà la protagonista als festivals de cinema de Hollywood, Tarassona, València, Gijón i Itàlia amb la projecció de tres curtmetratges que tenen com a fil conductor l’illa. Els treballs Mi isla de Sandra Lipski, Historias encontradas d’Andreu Fullana i Un parell de cançons després de Jaume Carrió varen ser tres dels projectes guanyadors del concurs d’idees organitzat per la Fundació Mallorca Turisme i la Mallorca Film Commission, per l’edició de cinc pel·lícules per promocionar l’illa.

Mi isla es va estrenar el 14 d’agost al famós teatre xinès de Hollywood –on se celebra la gala dels premis Oscar– al festival Hollyshorts. Després de l’estrena mundial, tindrà lloc l’estrena europea al festival italià NÒT Film Fest de Santarcangelo di Romana.

El 19 d’agost va ser el torn d’Historias encontradas a la secció oficial del Festival de cinema de Tarassona, un certamen preseleccionador als Premis Goya. I la proposta de Jaume Carrió Un parell de cançons després s’estrena a València al RiuRau Film Festival el 26 d’agost i uns dies després a la Mostra de Cine Documental Musical de Gijón.

Les pel·lícules

Mi isla és una entranyable història dirigida per Sandra Seeling, sobre una mare fadrina i la seva filla de dos anys, que viatgen a Mallorca per resoldre una herència i canviar el seu futur inesperadament.

Historias encontradas és una comèdia d’aventures creada per Andreu Fullana; un instructor de busseig troba una càmera perduda al fons marí on han quedat gravades les aventures i desventures de diferents personatges: busseig, viatges en globus, turisme gastronòmic i un viatge en caravana al voltant de Mallorca.

Un parell de cançons després és una reivindicació del seu autor de la força sinergètica de l’art i la cultura. La relació i inspiració entre un pintor de murals immensos i una cantautora afectada pel bloqueig creatiu.

Els autors

Sandra Lipski: «Estic molt emocionada amb la selecció de Mi isla al Hollyshorts Festival. Tenc una llarga història amb aquest festival, gairebé tots els meus curtmetratges s'han estrenat allà. Projectar Mi isla a Los Angeles és un somni fet realitat, no puc esperar que el públic vegi la nostra illa preciosa a la pantalla gran».

Sandra Lipski va néixer a Berlín, va créixer a Mallorca i viu a Los Angeles. És la fundadora de l’Evolution International Film Festival que se celebra a l’illa cada tardor. Mi isla és el seu darrer curtmetratge com a guionista, directora, productora i actriu.

Andreu Fullana: «Començar amb una estrena d'un curtmetratge de comèdia al Festival de Tarassona és el millor que ens podia passar. Tarassona és un dels millors festivals de comèdia i ser a la Secció Oficial és un luxe absolut. Després de tot el que hem patit amb la pandèmia és necessari tornar a riure i a gaudir de la vida».

Andreu Fullana és el director de la Ibiza Film Commission. Guionista i director de curtmetratges, ha fet dos màsters en producció executiva a Madrid i Galícia. És professor de projectes audiovisuals de la UOC.

Jaume Carrió: «Aquest curtmetratge suposa una arriscada ruptura formal i narrativa en relació amb la meva obra anterior. Ha arribat el moment de mostrar què és per jo Mallorca. I és que més enllà dels innegables encants paisatgístics, és una illa amb cultura pròpia i plena de gent amb inquietuds creatives».

Jaume Carrió és professor a l’Escola d’Imatge i So CEF de Palma, director de cinema i guanyador d’importants reconeixements al llarg de la seva trajectòria, com l’Art Jove 2009 pel curtmetratge Caragol treu banya, o el Premi Goya al millor curtmetratge d’animació al 2018 amb Woody & Woody.

El conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, ha volgut destacar que «són tres propostes creatives completament diferents, però complementàries i amb un mateix objectiu: difondre el nostre territori i patrimoni arreu del món».

Els altres dos projectes guanyadors del concurs varen ser Ciclovidas d’Ángela Aidini, Carmelo Morales i Pedro Victory, i El Instante de Marcos Cabotà, que iniciaran la trajectòria pels festivals a final d’any o a principi de 2023.

Les pel·lícules

Ciclovidas és una road trip en bicicleta per Mallorca i els seus paisatges. Un viatge, també, entre la joventut i l’edat adulta.

El instante és una pel·lícula tendra i esperançadora de gènere fantàstic protagonitzada per dones, una mare i la seva filla, valentes i agosarades.

Els autors

Ciclovidas és un curtmetratge escrit a tres mans per Ángela Aidini, Carmelo Morales i Pedro Victory. Els dos darrers signen la direcció de l’obra. Pedro Victory és el director creatiu i realitzador d’Akitú Fotografía y Vídeo, productora audiovisual amb més de 10 anys de trajectòria, i Carmelo Morales és fotògraf i productor de cinema i teatre.

Marcos Cabotà és director i guionista, dues vegades nominat als Premis Goya i dues vegades guanyador al Festival de Málaga. És el creador de pel·lícules com Amigos, I am your father, La jaula o Sonic Fantasy i dels curtmetratges 24 horas con Lucía, o Kyoko.