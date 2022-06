Rūrangi (2020). Quan patim molt i ens agrada

Sabeu la quantitat de films que hem vist aquesta setmana? Tantes que havia pensat en xerrar-vos d’un parell de títols mariesquers (històries que van de lgtbiqa+, però que en el fons no ho són) com Straight Up (2019) que conta la història d’un gai histèric que comença una relació heterosexual (2 Tom Cruises; interès 2) o The Newsreader (2021) que ens la venen com un drama televisiu vuitantí lgtbiqa+, però en realitat va d’una guarda de Normals barallant-se pel poder i un armariat que comença una relació heterosexual (1 Antonio Banderas; interès 3); en contraposició a pel·lícules que es poden llegir com a queers (sigui de forma intencionada o no) com Freaks (2018), història d’una nina amb poders latents i el seu despertar (o un món dominat per gent amb poders, mescla fantasia i realitat segons FilminCat. J’sais pas) però que es pot interpretar com una al·legoria dels aldarulls d’Stonewall del 1969 (com vos heu quedat?).

Mirau per on, però, que no ho faré perquè he descobert un dels drames (dramarro, ja vos ho dic ara) més interessant que he vist des de fa estona: Rūrangi. Una sèrie de cinc capítols, que també té muntatge com a llargmetratge, dirigit per ni Max Currie i escrit per n’Oliver Page i ni Cole Meyers que ens conta com en Caz (Elz Carrad) després d’una mala experiència torna al pobre de son pare (Kirk Torrance) a qui fa deu anys que no veu. Allà trobarà antigues amistats, parella i s’haurà d’enfrontar al seu passat i la gent del poble.

Intenssíssim i subtil relat (3 Michael Caines) que ens agafa del cor per trepitjar-ho fins a arribar a la catarsi final (4 Callie Khouris). Bones interpretacions (4 Meryl Streeps) florides de drama (2 Viggo Mortensens) per contar una història nostra, íntima i personal, que ens toca de prop i prova de xerrar de molts de temes, passant-ne per qualcun un poc per damunt. Demana una segona part o temporada on explorar segons quins personatges i trames (3 Sullivan Le Postecs).

Vos agradarà si sou humans, teniu sang a les venes o un bri de sensibilitat o simpatia. No la mireu si vos agrada en Vin Diesel, en Jeff Tremaine o el mussol d’en Tom Cruise.

La trobareu al Filmin estranger.

■□□□□ Humor

■□□□□ Masclisme

■■□□□ Queerness

□□□□□ Sexe

■■■■■ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat