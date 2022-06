Big Eden (2000). Quan ens mariexposam al nord

Avui he flipat, ja vos ho dic d’entrada. Que per què? Doncs perquè encara no entenc com m’ha passat per malla aquesta pel·lícula (això i perquè veig que la distància entre el cinema del dos mil, és la mateixa que dels vuitanta… fa vint anys… bé, deixem-ho anar).

Del que vos volia xerrar és de Big Eden, un Northern Exposure (Doctor en Alaska) més nostre encara. Aquesta òpera prima (sorprenentment) d’en Thomas Bezucha, el seu director i escriptor, és una història senzilla d’amor (2 Patrick Swayzes) i mirada tendra de qui idealitza la vida rural, el sentit de comunitat i la família (2 Steve Guttenbergs o 3 André Dussolliers). Una comèdia romàntica de delicat equilibri entre el realisme màgic i la comèdia de situació (2 John Corbetts), trempada amb el punt trist de la tardor que molt bé hagués pogut caure dins un ensucrat embafós si no fos per la perícia de l’autor (1 Rob Morrows).

En Henry (Arye Gross) un artista de renom a la gran ciutat, torna al poble del seu padrí (George Coe) per cuidar d’ell, on es retroba amb la vida de quan era petit, el seu amic d’infància en Dean (Tim DeKay) i en Pike, un company de classe (Eric Schweig).

Vos agradarà si sou de poble (petit), reis amb els acudits de sa padrina o teniu ossets damunt el llit. No la mireu si sou massa joves o no heu pogut llegir fins aquí o vos agrada el pesat d’en Tom Cruise.

L’haureu de cercar al videoclub aquesta.

■■■□□ Humor

■□□□□ Masclisme

□□□□□ Queerness

□□□□□ Sexe

■■■■□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat