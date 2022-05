Il filo invisibile (2022). Quan ho marinormalitzam tot

Esper no arribar tard aquesta setmana amb aquest Fil invisible, una pel·lícula escrita per en Marco Simon Puccioni i en Luca De Bei, i diàlegs addicionals d’en Gianluca Bernardini. Una comèdia lleugera que fa, però, una cosa interessant: mostrar una escena quotidiana dins la vida d’un matrimoni de molts d’anys, expandint així, els temes tractats, un poc més enllà de l’habitual.

En Leone (Francesco Gheghi) fa un treball per classe en forma de vídeo documental xerrant dels seus pares, en Paolo (Filippo Timi) i en Simone (Francesco Scianna) casats fa vint anys. Mentrestant voldrà conèixer la nova alumna perquè li agrada. A partir d’aquí, vos ho podeu imaginar: sorpresa, embulls i un parell de personatges que entren i surten d’escena per mostrar un parell de situacions divertides i per acabar, un missatge a manera de petita reflexió amb el qual tancar-ho tot. Sense pretensions i amb actuacions correctes (amb qualque punt d’excel·lència).

Vos agradarà si sou d’en Peter Sellers o d’en Louis de Funès. Oblidau-ho si sou de la Roca o l’inaguantable Tom Cruise.

La podíeu haver trobat a Netflix.

■■■□□ Humor

■■□□□ Masclisme

■□□□□ Queerness

■□□□□ Sexe

■■■□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat