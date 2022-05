Élite (2018) i Euphoria (2019). Quan sumes insofrible i monòton

Élite, quan sumes insofrible i monòton

Deixau que aprofiti avui per llevar-me de damunt dues sèries de cop. No demaneu per què (pel sexe, sí), el meu home ha posat no sé quants capítols d’Élite i m’he vist obligat a demanar el divorci després de seixanta segons. No em fa falta (i no tenc paciència) per veure’n més i el que he vist em sobra per fer-ne una valoració acurada un 86 %. Una guarda de quarantins fa veure que van a l’institut (4 Luke Perrys) i fan que boixen a tort i a dret, sense que cap de les trames interessi massa (2 Najwa Nimris), no se’ls entengui quan expliquen els falsos dilemes absurds (4 Carlos Monteros) i fiquin a pressió estúpides pseudoreivindicacions socials que els guionistes han sentit que estan de moda (3 Darío Madronas).

Vos agradarà si vos agrada l’anguniós d’en Tom Cruise.

No. No la mireu. No val la pena.

■□□□□ Humor (inintencionat)

■■■□□ Masclisme

■■□□□ Queerness

■■■□□ Sexe

■□□□□ Interès

Euphoria, quan sumes monòton i insofrible

En aquest cas, m’ho he cercat jo i ningú pus. He aguantat tota una temporada d’aquesta cosa perquè havia sentit a un parell de bandes que bona que era. Ai, ai, ai. Fins i tot he vist un poc de la segona, i què voleu que vos digui, és una sèrie de tall hiperdepriment de gent gran que es fa passar per adolescents d’institut (3 Luke Perrys) amb l’excusa de les drogues per mostrar escenes de sexe que proven ser escandaloses sense èxit (2 Madonnas). Una cosa que m’ha cridat l’atenció és la falta de dicció de segons quins actors i actrius principals (3 Jaime Lorentes), i mira, no tenc esma per cercar si figura que és perquè són d’un lloc específic dels Estats Units o només ionquis.

El que m’ha avorrit més és el to monòton de totes les històries, que es podria resumir en una: persona dins una relació tòxica, sense que hi hagi cap mena de desenvolupament ni de personatges ni de trama (3 Bruce Willis). L’únic destacable és el megadolent odiós, encara que desaprofitat (2 John Malkovichs), personatge que malauradament es trenca bastant aviat tornant-se completament irrellevant (3 Tom Hanks).

Vos agradarà si vos agrada l’infumable Nicolas Cage.

Si teniu massa felicitat i vos n’heu cansat, cercau-la a HBO.

□□□□□ Humor

■■■□□ Masclisme

■■□□□ Queerness

■■□□□ Sexe

■□□□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat