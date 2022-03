[VÍDEO] Galtada històrica de Will Smith a l'humorista Chris Rock durant la gala dels Oscars

Una de les imatges que passarà a la història de la 94a edició dels Premis Òscar és la que ha protagonitzat Will Smith. L'actor, que poc després guanyaria el premi a millor actor, ha pegat una galtada al presentador de la gala, l'humorista Chris Rock. El motiu: una broma de Rock sobre l'alopècia de la seva dona, Jada Pinkett Smith.

Chris Rock estava presentant un dels premis i, dirigint-se a la dona, ha deixat anar: «Jada, t'estim, G.I. Jane 2, no puc esperar per veure't». Aquí cal saber que 'G.I Jane' és el nom de la pel·lícula que a a l'Estat espanyol es va traduir com 'La tinent 'O'Neill', interpretada per Demi Moore al 1997 i en què la protagonista anava amb el cap rapat.

En un primer moment, no ha semblat que a Will Smith li molestàs, malgrat que la cara de la seva dona era una altra. Will Smith semblava riure, però després s'ha aixecat de la cadira i ha bufetejat Rock a la cara.

Tothom encara pensava que era una escena preparada, però aviat s'ha començat a veure que no. Estava passant. Rock, descol·locat, ha reaccionat afirmant: «Wow, Will Smith m'acaba de pegar una galtada». I ha afegit: «Amic, era una broma de G.I. Jane».

I per si encara quedava algun dubte que anava de debò, Smith, des del seu seient i visiblement enfadat, ha cridat: «Treu el nom de la meva dona de la teva puta boca.»

Ha estat la segona vegada que ho ha fet quan el presentador li ha respost: «Ho faré». Aquest és el moment: