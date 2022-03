Les engagés (2017). Quan Tales of the City franceseja

És el segon cop que veig aquesta sèrie creada per en Sullivan Le Postec, i mira que el primer cop em feia un poc de vessa (no sé per què). Capítols de deu minuts al voltant d’una associació que defensa els drets LGTBQI+ i les persones que l’integren. Una sèrie coral amb gust de Tales of the City o Looking però més madura. Tenc una mala i una bona notícia: la història acaba en la a la segona temporada. Em sap greu. Aquesta és la dolenta, l’altra és que per sort, l’any passat es va estrenar Les Engagés: XAOC que la continua, però que encara no he vist els seus tres capítols.

Les engagés comença girant entorn d’en Hicham (Mehdi Meskar) que mentre surt de l’armari, demana ajuda a un vell conegut, en Thibaut (Eric Pucheu). A poc a poc s’interessarà en les activitats de l’associació i començarà una etapa d’activisme.

Bones actuacions (3 Susan Sarandons), durada breu i curta (1 Jeff Goldblums), temes variats encara que de vegades un poc superficials (2 Ricky Martins) i diversitat de personatges (3 Michael Caines) fan d’aquesta, una sèrie indispensable a la vostra marieoteca.

Vos agradarà si sou de websèries, no teniu temps per fulletons o no vos queda res per llegir d’en Armistead Maupin. Fugiu corrensos si sou de venerar en Mel Gibson, n’Orson Scott Card, J. K. Rowling o mirau amb deliri les pel·lis de n'Isabel Coixet o de l’absurd Tom Cruise.

Actualment la trobareu a filmin.

■□□□□ Humor

■□□□□ Masclisme

■■■□□ Queerness

■□□□□ Sexe

■■■□□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat