Fragile (2019). Quan Llàgrima de sang l’escriu en Benet i Jornet

Estau preparats per passar-ho malament, però amb una ficció? Doncs, Fragile és el vostre mini-fulletó canadenc. Un 'dramasso' com no vos ho podeu imaginar (2 Jeannette Rodríguez) i del que no puc contar gairebé res sense desvetllar-ne massa informació (1 M. Night Shyamalans). Escrit per en Serge Boucher i dirigit per en Claude Desrosiers, ens conta en deu capítols d’una hora, la història d’en Dom (interpretat per en Pier-Luc Funk) el reservat mecànic del poble i en Félix (Marc-André Grondin), un il·lustrador drogaddicte aviciat, trobats morts a un accident de cotxe. La investigació d’aquest fet serveix per explicar les seves vides i la de les seves respectives famílies. Banyes, secrets, odis, ressentiment i moltes mentides trempen i donen gust a una trama que ens sona familiar.

Encara que és un poquet lenta (2 Gus Van Sants), sobretot als dos primers capítols, el to i subtilesa amb la qual està rodada, les bones actuacions (3 Meryl Streeps) i l’ambient opressiu fan que no puguis aturar de veure-la (jo no m’he pogut estar i l’he acabada en dos dies). Això sí, si passau per una mala temporada és millor mirar una altra cosa, ja vos ho dic ara.

Vos agradarà si sou de xafardejar, recordau tots els capítols de Dinastia o Santa Bàrbara, i heu plorat amb na Margarida Minguillón; deixau-ho anar si teniu un pòster d’en Jim Carrey o de qualcuna de les pel·lícules del pesat d’en Tom Cruise.

Actualment la trobareu a filmin.

■□□□□ Humor

■■□□□ Masclisme

■■□□□ Queerness

■□□□□ Sexe

■■■■□ Interès

Joan CiberSheep (ell/això), moixamental.cat