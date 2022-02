El mallorquí Daniel Monzón guanya el Goya a millor guió adaptat per 'Las leyes de la frontera'

El mallorquí Daniel Monzón i Jorge Guerricaechevarría han rebut aquest dissabte el Premi Goya 2022 al Millor Guió Adaptat pel seu treball a 'Las leyes de la frontera'.

A aquest guardó també aspiraven Julia de Paz Solvas i Núria Dunjó López, per 'Ama'; el mallorquí Agustí Villaronga, per 'El ventre del mar'; i Benito Zambrano i Cristina Campos, per 'Pan de limón con semillas de amapola'.

L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques ha fet lliurament aquest dissabte dels Premis Goya, els guardons més importants que es concedeixen al cinema espanyol, que han celebrat la seva 36 edició, una cerimònia que ha tingut lloc a València, en el Palau de les Arts. Ha suposat la tornada a una gala presencial, encara que amb mesures sanitàries per la pandèmia.

Francina Armengol, presidenta del Govern, ha felicitat Monzón i la resta de l'equip a través d'un missatge de Twitter.