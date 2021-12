[VÍDEO] La pel·lícula d’animació 'Mironins', inspirada en l’obra de Joan Miró, s’estrena a CineCiutat

Aquest dissabte, 4 de desembre, s’estrena Mironins, un film d’animació inspirat en l’obra de Joan Miró, a CineCiutat,Palma. Creada per Mikel Mas i Celia Rico, la pel·lícula narra la història de tres gotes de pintura amagades als quadres de Joan Miró que s’escapen durant la nit per a viure aventures trepidants que posaran a prova la seva creativitat. Deu històries esbojarrades multicolor plenes d’humor i fantasia, on els infants viatjaran a l’interior de l’univers de les arts per descobrir les fascinants i infinites possibilitats expressives.

Candidata als Premis Goya i als Premis Gaudí com a millor llargmetratge d’animació, el film ha participat a l’Atlàntida Film Fest (2021), Cinekid (Amsterdam, 2021) i el Serielizados Film Fest (Barcelona i Madrid, 2021).

La història dels Mironins va néixer l’any 2013 amb Mironins, un llibre per a jugar i aprendre amb Joan Miró, una publicació d’Anna Carretero, Marcela Hattemer i Anna Purroy, tres treballadores de la Fundació Joan Miró que es varen adonar que no s’havia publicat cap llibre infantil d’activitats sobre un dels artistes que més ha connectat amb els infants. Mikel Mas i Celia Rico varen veure que tampoc hi havia cap producte audiovisual i varen decidir portar les gotes de pintura a la pantalla.

Mironins és un llargmetratge impulsat per Cornelius Films i coproduït amb Wuji House, Walking the Dog, Peekaboo Animation i Hampa Studio amb la participació de Televisió de Catalunya, Televisió Espanyola i el canal Ketnet, i que ha comptat amb la col·laboració de la Successió Miró i l’assessorament artístic de la Fundació Joan Miró. Properament, el film s’estrenarà també a TV3, À Punt i TVE.

Mironins, un projecte transmèdia

Mironins es desplega en un projecte de recerca i innovació que té per objectiu generar formes pioneres de vincular-se, participar i aprendre a la Fundació Joan Miró a través de les tecnologies digitals. Mitjançant experiències interactives i de realitat augmentada, es convida els infants i les seves famílies a conèixer els processos creatius de Joan Miró i a entrar en contacte amb la seva pròpia creativitat a través de l’exploració i del joc. La Fundació Joan Miró participa en l’equip d’investigació del projecte, un consorci adscrit a la comunitat RIS3CAT Mèdia i integrat conjuntament amb la Unitat de Tecnologies Audiovisuals d’Eurecat, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Cornelius Films, Sfy i Wildbytes.

Sinopsi

Cada nit, quan el museu de Joan Miró tanca les seves portes i els visitants marxen cap a casa, tres gotetes de pintura cobren vida en els quadres del pintor. Són els Mironins, tres amics inseparables que viatgen d'obra en obra per a viure aventures trepidants al costat d'una infinitat de personatges tant surrealistes com inoblidables. A l'interior dels quadres, els Mironins descobriran el fascinant univers de l'art on la creativitat i la imaginació són inesgotables.