'Taula Violeta', a Maria de la Salut

Dissabte 16 de març al Casal de Cultura de Maria de la Salut arriba el projecte multidisciplinari la 'Taula Violeta'.

És un projecte multidisciplinari que té com a objectiu dinamitzar la vida cultural i promoure compromís social des d'una perspectiva feminista. És una iniciativa que posa com a referents artistes femenins per destacar i reconèixer el seu treball en diverses disciplines artístiques en aquesta cinquena edició de la Taula Violeta que tendrà lloc al Casal de Cultura de Maria de la Salut, el 16 de març a partir de les 10.00 hores i fins a les 20.00 hores.

Taula violeta té l'objectiu de donar visibilitat a les dones en el món de la cultura i les arts, ja que històricament les seves contribucions sovint han estat menys reconegudes. A més, aquesta perspectiva feminista vol conscienciar en la manera com es crea i consumeix la cultura, promou la igualtat de gènere i genera un diàleg enriquidor sobre aquestes qüestions.

Així a partir de les 10.00 hores el pati de l'antiga escola, dissenyada per l'arquitecte Guillem Forteza el 1927 i convertida en el Casal de Cultura del poble, obrirà les portes amb exposicions i paradetes d'artistes femenines que utilitzen l'artesania per reflectir la realitat de les dones i conscienciar sobre qüestions socials mitjançant vinyetes, peces de roba i adhesius entre altres.

A les 11.00 hores es farà una projecció i col·loqui dels curtmetratges Rastres i Les coses que mai et vaig dir. I a les 12.00 hores, l'obra de Teatre Ofèlia de la companyia fiblada. La jornada del matí finalitzarà amb el pòdcast Alter Ego. Després del descans per poder dinar i recuperar forces començarà la segona part del festival: a les 17.00 hores, horabauxa on un grup d'artistes femenines donaran marxa i alegria aquesta festa, elles seran: Fetè, Na Kate i na Xisk.

Aquest projecte que ho organitza l'associació Atzur amb la col·laboració especial de l'ajuntament de Maria de la Salut i el suport de la Direcció Insular de Promoció Sociocultural del Consell de Mallorca, Caixa Colonya i la Cooperativa Arç que fan possible la gratuïtat de aquestes qualificades activitats, que estan obertes a tota la ciutadania de Maria i a qualsevol persona de les Illes que vulgui gaudir de cultura des d'una perspectiva feminista i de franc.