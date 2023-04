Oberta la tercera convocatòria dels Premis El Temps de les Arts per reconèixer el talent de nous creadors

Aquest dilluns s'ha obert la convocatòria dels III Premis El Temps de les Arts. Els guardons estan oberts a projectes generats durant el període 2022-2023 en tots els territoris de parla catalana. L'objectiu és premiar l'excel·lència i el valor artístic i patrimonial, així com l'impacte social i transformador dels creadors i creadores.

Els premis d'enguany tendran les següents categories:

Arts Visuals Arts Escèniques Música Clàssica Música Popular Arquitectura Patrimoni Cinema Experimental

El termini per per presentar projectes és fins el dia 30 de juny, i totes les propostes seran valorades per un jurat. Els guardonats rebran una peça de l'artista Perejaume i 3.000 euros, i es donaran a conèixer a finals d'any.