El concurs de monòlegs en català 'Fem l'humor!' arriba a la tercera edició

Amb l'objectiu de donar suport i valor als creadors de contingut humorístic en català, arriba a Mallorca la tercera edició del concurs de monòlegs breus 'Fem l'humor!'

El concurs consta de dues fases i hi pot participar qualsevol persona major d'edat o major de 16 anys amb permís dels tutors legals. Els monòlegs s'han d'enviar en format vídeo seguint les bases establertes abans del dia 28 de febrer de 2023 a les 23:59.

Els vídeos que compleixin els requisits romandran exposats entre els dies 1 i 7 de març de 2023 al compte d'Instagram de @somdivendres, i aquells que acumulin més interaccions passaran a la segona fase.

La final se celebrarà el dia 18 de març a Palma amb els cinc monòlegs finalistes, i el guanyador serà escollit per un jurat format per dos membres designats per l'organització i per la votació del públic assistent a la final.