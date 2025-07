Un turista roba un 'buggy' a l'aeroport de Palma

Acaba de sortir a la llum un vídeo d'un turista alemany a l'aeroport de Palma conduint un 'buggy' elèctric -vehicle que utilitzen les persones amb mobilitat reduïda. Es veu que suposadament el turista va agafar el 'buggy' que estava estacionat amb les claus posades i juntament amb un altre turista que l'acompanyava tot gravant-lo, varen conduir fent voltes per l'aeroport sense cap tipus d'autoritat que els detengués.

El vídeo, que encara es troba penjat a xarxes, es veu que no és d'aquesta setmana, sinó, en principi, és d'unes setmanes abans de les obres de remodelació de l'aeroport Son Sant Joan.

«El pitjor d'aquest tipus de casos és que quasi mai acaben en mans de la justícia, i això no pot continuar així. Els turistes quan venen a Mallorca no haurien de tenir carta blanca per fer el que vulguin», critica una usuària habitual de l'aeroport de Palma.