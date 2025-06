MÉS denuncia la inacció del Govern de Prohens en matèria de drets laborals del sector turístic

Més per Mallorca ha denunciat aquest divendres, 27 de juny, la inacció del Govern en la negociació del conveni d’Hostaleria i l’ha acusat de preocupar-se únicament per salvar la patronal. El partit ecosobiranista critica que aquest divendres, després de dos anys d’inacció, l’executiu de Prohens s’hagi ofert com a mediador entre patronal i sindicats en la negociació del conveni d’Hosteleria i demana també la dimissió del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, Sáenz de San Pedro, a qui considera responsable de l’actual situació per la seva inoperància i inacció en la vigilància i millora dels drets dels treballadors del sector turístic durant dos anys de legislatura.

«Aquests dos anys, el Govern de Prohens ha passat de titllar de dois les mesures de prevenció per a les kellys a perseguir els sindicats i la inacció en estudi de càrregues i negociació col·lectiva ha estat flagrant», ha recordat el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa. Així també, el diputat ecosobiranista ha criticat que el Govern de Prohens s’hagi manifestat en contra de pujades de sou, de la reducció dels horaris o de la millora de les condicions laborals per al personal de cuina, de sala o de les cambreres de pis i ara pretengui erigir-se en «facilitador». Finalment, el diputat de Més per Mallorca ha condemnat: «El Govern de Prohens duu dos anys centrats en l'absentisme i en qüestionar els qui sustenten el turisme de Mallorca i després de no fer res i del fracàs del conveni d’Hostaleria que afecta 200.000 treballadors de les Illes Balears ara diu que vol mediar».