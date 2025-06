Rebuig a convertir els ports en hotels flotants: «Palma no pot assumir més massificació»

Davant les informacions aparegudes als mitjans de comunicació que expliquen la intenció de la companyia Grimaldi de permetre, a través del projecte Trasmedweekend, allotjaments turístics en ferris amarrats als ports de les Illes Balears com Eivissa o Maó, Més per Palma expressa el seu rebuig absolut a la possibilitat que aquesta pràctica arribi també al port de Palma.

La portaveu de la formació a l’Ajuntament, Neus Truyol, ha estat contundent: «Ens negam rotundament a que el port de Palma s’utilitzi per allotjar turistes en vaixells com si fossin hotels flotants. Aquesta proposta ignora completament la situació límit que viu la ciutat. El port ha de servir la ciutadania, no la indústria turística massiva».

Truyol ha denunciat que la mesura s’afegeix a una ciutat ja col·lapsada pel turisme, amb serveis públics tensionats, manca d’habitatges assequibles i barris que perden la seva funció residencial: «No és una idea innovadora, és una fugida endavant. Palma necessita espai per viure, no més turistes dormint en zones saturades com el port».

Des del Congrés espanyol, el diputat de MÉS Vicenç Vidal ha registrat un conjunt de preguntes al Govern espanyol per a exigir explicacions sobre aquesta proposta. Vidal demana saber si l’activitat compta amb l’autorització de l’Autoritat Portuària, si hi ha informe de la Capitania Marítima, quina normativa s’aplica, i si se n’ha avaluat l’impacte en mobilitat i seguretat, entre altres aspectes.

«Convertir ferris en hotels encoberts és un nou intent de maximitzar el benefici privat a costa dels espais comuns. Volem saber si això està autoritzat, quin impacte tendria i si s’estén a Palma. No podem tolerar més operacions especulatives disfressades d’innovació turística», ha remarcat Vidal.

Més per Palma demana a l’Autoritat Portuària de les Balears que descarti qualsevol operació que impliqui un augment de la pressió turística a la nostra ciutat, i reclama una planificació portuària transparent, participativa i centrada en els interessos de la ciutadania.

«Palma no és un decorat ni una plataforma logística per fer caixa. És una ciutat per viure, i defensarem aquest principi davant qualsevol nova ofensiva de la turistificació massificadora», ha conclòs Truyol.