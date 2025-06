El GOB Mallorca fa una crida a la mobilització contra la turistització i en defensa del territori

Davant l’agreujament dels efectes socials i ambientals derivats del model turístic massiu, el GOB Mallorca denuncia l’impacte insostenible de la turistizació i impulsa, en el marc de la Plataforma Menys Turisme, Més Vida, la convocatòria ciutadana de manifestació aquest diumenge, 15 de juny, amb el lema: 'Pel dret a una vida digna. Stop turistització'.

La mobilització, impulsada per la Plataforma, i a la qual ja s’han adherit més de 90 entitats i col·lectius, sortirà a les 18 h des de la Plaça d’Espanya (Palma) i vol ser una resposta col·lectiva davant la crisi d’habitatge, el col·lapse ambiental i la pèrdua de qualitat de vida que pateixen les Illes.

Degradació ambiental insostenible

L’organització ecologista adverteix que la pressió turística desmesurada contribueix de manera directa a la destrucció d’ecosistemes fràgils, especialment a zones costaneres, humides i forestals. «Projectes urbanístics orientats al turisme posen en perill la biodiversitat i els espais naturals protegits, molts dels quals ja es troben en estat crític», remarquen.

Ofensiva desreguladora de sòl per a més construcció

El GOB denuncia que el Govern del PP i Vox està impulsant una ofensiva legislativa que representa la major operació especulativa mai vista a les Illes Balears: «Mitjançant decrets llei desreguladors, es facilita la requalificació massiva de sòl i la intensificació de la construcció, al marge de la planificació urbanística i ambiental, amb l’excusa de crear habitatge».

L'entitat explica que aquesta estratègia «inclou legalitzacions en sòl rústic i reclassificacions urbanes sense criteris tècnics ni sostenibles, posant en greu risc el territori i els recursos com l’aigua». El GOB alerta que aquest model trenca amb la planificació racional, promou un creixement desordenat i posa el futur ambiental i social de les Illes en una situació crítica.

Consum desproporcionat de recursos

També denuncien que l’activitat turística suposa un consum d’aigua i energia molt superior al que el territori pot assumir, especialment durant els mesos d’estiu. Aquest desequilibri afecta directament la població resident, que sovint ha de patir restriccions mentre s’atén una demanda turística il·limitada.

Crisi d’accés a l’habitatge

L’augment descontrolat del lloguer turístic ha convertit l’accés a l’habitatge en un drama quotidià per a milers de famílies: «Barris sencers s’estan transformant en zones exclusives per a visitants, expulsant la població local i afavorint l’especulació immobiliària».

Vulnerabilitat econòmica i falta de diversificació

Segons el GOB, la dependència absoluta del turisme fa que l’economia de Mallorca sigui altament vulnerable; «La crisi derivada de la pandèmia va posar de manifest la necessitat urgent de diversificar l’economia, potenciant altres sectors necessaris per equilibrar el nostre metabolisme socioeconòmic i per tal d’assolir els nivells necessaris de sobirania productiva i econòmica per enfrontar amb garanties les properes crisis, especialment la derivada de la urgència climàtica».

Pèrdua d’identitat i degradació cultural

La turistització massiva també té conseqüències socials i culturals greus. L'entitat remarca que la transformació de l’espai públic per adaptar-lo a les exigències del turisme contribueix a la pèrdua d’identitat, la banalització cultural i la ruptura del teixit comunitari.

Una crida a l’acció col·lectiva

El GOB Mallorca reclama «mesures valentes i immediates» per a revertir aquesta situació: «Cal establir límits reals al creixement turístic, regular amb fermesa els usos del territori, garantir l’accés a l’habitatge, actuant sobre les dinàmiques especulatives i de mercantilització turística de l’habitatge, i prioritzar el benestar de la ciutadania, la justícia social i la sostenibilitat ecològica».

«Perquè sense territori no hi ha futur, ni cap possibilitat de vida digna, el GOB Mallorca anima tota la ciutadania a participar massivament i a defensar els drets col·lectius davant un model que posa en perill el futur de les generacions presents i futures», han conclòs.