L’OCB de Formentera crida a participar en la manifestació ‘Pel dret a una vida digna’ del proper 15 de juny a Eivissa

A Formentera vivim del turisme, però no a qualsevol preu. Ens trobem que ja ha arribat la temporada d’estiu. Tota l’illa es mobilitza per a rebre més visitants que l’any anterior. Comencen les reserves als hotels, apartaments o restaurants.

Obren comerços i bars que romanien tancats, cada any en tanca un i n’obre un altre. Cada vegada més luxós i més desvinculats d’aquells comerços de sempre quasi extingits que nasqueren a mitjan del segle passat o que foren conversions de les botigues domèstiques. L’afany de benefici ràpid en la temporada està transformant dramàticament el nostre territori.

El nostre patrimoni natural està desdibuixat del seu context. S’ha prescindit del cultiu i la transmissió de la petjada històrica i cultural dels que l’han cuidada i treballada. Qui parla de les formes de treballar la calç? O de donar forma a les pedreres de marès? En el millor dels casos és una anècdota contada per un cambrer a algun visitant curiós, abans d’anar a la platja, el nostre gran ‘tresor’.

Que a Formentera es viu del turisme és innegable, però, a quin preu? Només podem aspirar al model de sol i platja ens diuen, i que estem fent amb el nostre ‘tresor’?

Només aquest mes de maig ja han transcendit imatges que lamentablement no en són gaire estranyes, i que mostren que el nostre litoral està en un risc cada cop més irreversible de massificació.

De la mateixa manera que a les carreteres col·lapsades en l’estiu (malgrat el ‘Formentera Eco’), ja es compten per milers els iots, catamarans, xàrters, motos d’aigua i un llarg etcètera que rodegen el nostre petit tros de terra en temporada, en moltes ocasions vehicles privats o de lloguer d’un sol dia ocupats per visitants que ni pernocten a l’illa.

Aquesta massificació del mar està posant en perill l’estabilitat dels ecosistemes marins, no només amb les àncores que afecten les praderes de posidònia sinó també amb l’expulsió d’aigües negres i residus directament al nostre mar Mediterrani. Els restes de les embarcacions els trobem a les platges abans de la neteja de la temporada, qualsevol pot fer la prova d’anar a recollir-ne i veurà com surt amb bosses plenes. Que Celeste! ens ho demostra any rere any.

Però ja estem veient que els controls que exerceix el govern local poc pot fer amb la irresponsabilitat cada cop més descarada d’alguns visitants. El caprici i el desig dels visitants és cada cop més invasiu, un fet que dona molt per a parlar…

Parlem de macrofestes en cases pageses, apartaments o zones protegides que posen en perill no només la conservació de l’espai sinó el descans dels que vivim tot l’any.

Parlem de party boats enmig del mar, on fins a set embarcacions s’arrepleguen rodejades de motos d’aigua, incrementant la contaminació a molts nivells.

Parlem de irresponsabilitat a l’hora de tripular una embarcació recreativa enmig del temporal, fer cas omís a les advertències i acabar enrocant deixant l’embarcació.

Parlem d’adinerats que ocupen il·legalment les platges pel seu ús exclusiu per a fer banquets amb els peus dins l’aigua; per a fer videoclips o per assegurar l’xclusivitat d’una celebrity per a remullar-se el cul.

Parlem dels preus dels costos de vida que no fan més que augmentar dia a dia perquè sempre arriba algú en l’estiu que ho pot pagar mentre els que vivim tot l’any no.

Parlem de la manca d’habitatge per tot l’any pel sucós benefici que impliquen les rendes del visitant que ens deixa sense docents, especialistes sanitaris o bombers.

Parlem de quioscos de platja cada cop més prop de l’aigua i les disputes pel seu control.

Parlem de condicions laborals abusives, il·legals i precàries dramàticament normalitzades que posen al límit el cos i la ment.

Parlem de moltes coses quan parlem del model turístic, parlem de condicions que vulneren els drets a la qualitat de vida dels que treballem, naixem i morim a Formentera.

Per aquest motiu, des de l’OCBF ens alineem amb Canviem el Rumb i el moviment del sud d’Europa per a la desturistització. El proper diumenge 15 de juny a les 18h, convidem tots/es els illencs/ques que puguin a desplaçar-se a Eivissa a la manifestació ‘Pel dret a una vida digna’ al portal de Ses Taules. Acompanyats de ritmes festius, música i denúncia, hem d’inundar els carrers d’Eivissa.

Hem de respectar-nos més, ser exigents amb el model turístic que volem. No podem permetre que reservem el millor de les Pitiüses pel privilegi dels que ens visiten pocs dies per beneficiar a uns pocs, mentre som molts els que en patim les conseqüències.

Formentera, 31 de maig de 2025

Junta de l’Obra Cultural Balear de Formentera