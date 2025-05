El Parlament vota dimarts la convalidació del decret turístic, pactat entre PP i Vox

El Parlament portarà dimarts que ve a debat i votació la convalidació del decret turístic, pactat entre PP i Vox.

El decret turístic que aixeca la moratòria de places, reactiva l'intercanvi entre particulars i endureix les sancions contra el lloguer turístic il·legal serà previsiblement convalidat amb els vots del PP i Vox en una nova sessió plenària.

Tot i això, l'oposició ha avançat el seu vot en contra de la validació del decret.

El portaveu del PSIB, Iago Negueruela, ha criticat el Govern de Marga Prohens per dir que prendria mesures valentes contra la saturació. «Va dir que seria valenta però les mesures van en direcció contrària», ha afirmat.

Per part de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha avançat el vot en contra del la formació en considerar que salvarà més de 100.000 places turístiques que estaven condemnades a desaparèixer.

La diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez, ha criticat que el Govern «s'hagi tret la careta» i «la música i la lletra comencin a quadrar».

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha dit que el decret turístic és «infumable» i ha acusat el Govern d'actuar «covardament» i «de dir que fa una política i en realitat fer-ne una altra».

Tot i les crítiques abocades per l'oposició, el portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, ha demanat «responsabilitat i altura de mires» a aquests partits perquè donin suport a la convalidació del decret. «Després de vuit anys de creixement insostenible de 115.000 places amb el Govern del PSIB i Armengol, ara el Govern del PP de Marga Prohens posa límits per a no créixer més», ha assegurat.