Aquest és el límit de turismes en circulació permesos diàriament a Eivissa

El Consell d’Eivissa ha fixat en 20.168 el nombre de turismes en circulació permesos diàriament dins la llei 5/2024 d‟11 de novembre, de control d’afluència de vehicles per a la sostenibilitat turística.

Segons ha informat la institució en un comunicat, aquesta xifra inclou els vehicles dels residents i es distribueix en quotes específiques per a residents a Formentera, que comptaran amb una quota diària de 120 turismes diaris i vehicles de lloguer sense conductor, fins a 16.000 diaris. La resta, 4.048 cotxes, necessitaran una autorització prèvia que hauran de tramitar a través de la naviliera o del web que prepara el Consell, estant sotmès a la disponibilitat de quota i al pagament d'una taxa.

Sobre les caravanes, la llei fixa que només podran circular i romandre a l'illa aquelles domiciliades a Eivissa o aquelles que tenguin una reserva de plaça assignada en un campament, sempre que no se superi el valor màxim de 4.048 vehicles diaris en total.

El Consell ha explicat que, quant a les al·legacions, se n'han rebut 58, el 33 per cent de les quals han estat estimades. Les propostes incorporades corresponen a l'acceptació de la proposta d'establir una quota de 120 vehicles per a residents a Formentera.

També s'ha estimat la inclusió del sistema de sol·licitud de quotes i el principi de transparència en el repartiment per a vehicles de lloguer, juntament amb la creació d'un sistema de control per adequar aquestes quotes a vehicles comercialitzats. A més, s'han considerat mesures necessàries com la possibilitat que les empreses puguin renunciar a part de la seva quota abans del 15 de juny sense penalització i el registre de vehicles particulars i plataformes de lloguer.

Segons el vicepresident del Consell, Mariano Juan, aquesta primera quota aportarà les dades necessàries per a saber si s'han passat o «quedat curtes» i, així, «ajustar-ho en propers anys a la realitat de l'Illa». En el ple, s'ha aprovat provisionalment una ordenança fiscal que regula una nova taxa per a l'obtenció i el control de l'autorització d'entrada i permanència de vehicles. Així, es fixa una taxa d'un euro per dia per a turismes particulars no residents.

Per a empreses de lloguer, es fixa una tarifa proporcional al nombre de vehicles adjudicats, que va des de 100 euros per temporada a les quotes de fins a 100 vehicles, i fins als 1.500 euros en flotes de més de 900 vehicles. A banda, l'ordenança preveu excepcions per a residents, propietaris d’habitatges i altres casos.

Finalment, des del Consell també han destacat que la càrrega fiscal de la llei recaurà sobre l'infractor, amb sancions de fins a 30.000 euros.