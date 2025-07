Inca planta cara a l’oblit: aprova una ordenança de Memòria Democràtica davant l’auge de l’extrema dreta

El ple de l’Ajuntament d’Inca ha aprovat aquest dijous 24 de juliol l’exposició pública de l’Ordenança municipal de memòria democràtica, una normativa que estableix les línies d’actuació per reconèixer i reparar les víctimes de la repressió franquista i preservar la memòria col·lectiva. Aquesta ordenança, impulsada i liderada per Més per Inca, és una fita important en la política municipal de memòria, ja que converteix Inca en un dels primers municipis de les Illes Balears en disposar d’un instrument normatiu específic i integral en aquesta matèria. L'Ordenança ha sortit aprovada amb els vots a favor de Més per Inca, PSOE i PP, i el vot en contra de Vox.

La portaveu de Més per Inca i regidora de Memòria Democràtica, Alice Weber, ha destacat el valor de l’aprovació inicial del text i ha posat èmfasi en el treball col·lectiu que l’ha fet possible. Per això, Weber ha volgut agrair especialment les aportacions realitzades per entitats com Amnistia Internacional o Memòria de Mallorca, que han enriquit el contingut del text final. «Hem escoltat, recollit propostes i incorporat esmenes valuoses. La memòria democràtica és una responsabilitat col·lectiva i, per això, aquest text ha nascut del consens i la cooperació amb la societat civil», ha afegit.

La regidora ha volgut emmarcar també l’aprovació de l’ordenança en el context actual. «Ens trobam davant un ressorgiment preocupant de discursos revisionistes i de l’extrema dreta, que banalitzen o fins i tot neguen la repressió franquista. En aquest escenari, l’aprovació d’aquesta ordenança envia un missatge clar: Inca no oblida, Inca defensa els valors democràtics», ha remarcat Weber.

El text aprovat estableix una sèrie de compromisos que afecten de manera directa les polítiques públiques locals. Entre d’altres, preveu la retirada de simbologia franquista, el suport a les víctimes i familiars, i la creació d’espais de memòria. L’Ajuntament es compromet també a impulsar activitats educatives i commemoratives, a conservar i digitalitzar arxius històrics, i a facilitar el reconeixement institucional de les víctimes. Tot plegat es vehicula a través del futur Consell Municipal de Memòria Democràtica, un òrgan de participació plural amb representació institucional, social i memorialista que proposarà accions, validarà el pla anual i farà seguiment de les actuacions.

Un dels aspectes més rellevants del text és que reconeix explícitament el paper repressiu del franquisme a Inca i dona nom a algunes de les víctimes locals de la Guerra Civil i la dictadura, com Antoni Mateu Ferrer, Llorenç Beltran Salvà o els germans Sancho Jorges, entre d’altres.

Finalment, l’ordenança també declara Inca com a ciutat compromesa amb la memòria democràtica i contrària a tota forma de dictadura, condemnada explícitament en el redactat. I dona compliment tant a la Llei estatal de memòria democràtica com a la legislació autonòmica balear, recollint els principis de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició definits per les Nacions Unides. Amb l’aprovació inicial, ara s’obre un termini d’exposició pública perquè la ciutadania i les entitats puguin fer-hi aportacions abans de la seva aprovació definitiva.