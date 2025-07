MÉS qualifica de «gir a la dreta» la crisi de Govern de Marga Prohens

Més per Mallorca ha valorat de forma negativa els canvis en el Govern anunciats per la presidenta, Marga Prohens, atès que, segons la formació, no tenen cap relació amb les necessitats de la ciutadania sinó amb «el tacticisme del PP i la seva necessitat d’entendre’s amb Vox».

El coordinador general de MÉS i portaveu parlamentari, Lluís Apesteguia, ha destacat que amb la sortida de Catalina Cirer abandona el Govern l’única consellera que ha plantat cara i públicament ha mostrat la seva disconformitat davant els plantejaments de l’extrema dreta. «Na Catalina Cirer va ser nomenada consellera quan jo tenia només vuit anys, i des que tenc memòria particip de lluites en contra dels seus governs i de les seves polítiques, però he de reconèixer que en temes com el feminisme, els drets de les persones LGTBIQ+ o el tracte humà a les persones migrades ha aixecat la veu davant els atacs de Vox», ha assegurat Apesteguia, qui ha recordat que, malgrat que eren molt evidents les deficiències en la gestió de la Conselleria, amb la sortida de Catalina Cirer «desapareix el darrer testimoni de la democràcia cristiana i del cañellisme en actiu».

En aquest sentit, des de MÉS han considerat «destacable» que una «canyellista convençuda» com Cirer sigui substituïda per una «rodriguista» com Sandra Fernández, de qui han assegurat que «no té molt bona carta de presentació», recordant que ja va ocupar la Conselleria de Serveis Socials amb José Ramón Bauzá i que va dur a terme retallades en drets o que va suprimir el Consell de la Joventut.

Així mateix, Apesteguia ha avaluat com «una mala notícia» el manteniment d’Alejandro Sáenz de San Pedro, «una persona que tothom sap que ha estat un fracàs com a conseller, fins i tot dins el propi PP: ni gestiona bé ni dirigeix absolutament res». Ha destacat que en la tramitació dels pressupostos MÉS ja va demanar la dimissió del conseller i confien que qui assumeix la meitat de les seves competències, Catalina Cabrer, «almanco puguem saber què fa i a què es dedica».

Per a acabar, el coordinador de la formació ha considerat que amb el nomenament d’Antònia Maria Estarellas com a vicepresidenta segona «es confirma que en Toni Costa no ha funcionat com a vicepresident únic; ni ha coordinat el Govern ni ha estat capaç de dur a terme gaires negociacions de forma exitosa».