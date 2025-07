Les noves conselleres s’incorporen al Govern

Els nous consellers del Govern de Marga Prohens després de la remodelació presentada que afecta tres conselleries i en crea una de nova han jurat i pres possessió dels seus càrrecs aquest dissabte en un acte institucional al pati del Consolat de Mar.

L'acte ha començat amb la lectura d'un extracte del decret 7/2025, d'11 de juliol, de la presidenta de les Balears, de modificació del decret 8/2023, de 10 de juliol, de la presidenta, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'administració de la comunitat autònoma.

Amb posterioritat a això, han promès o jurat el seu càrrec Antònia Maria Estarellas com a vicepresident segona del Govern i consellera de Presidència, Coordinació de l'Acció de Govern i Cooperació Local; Alejandro Sáenz de San Pedro, com a conseller d'Empresa, Autònoms i Energia; Sandra Fernández, com a consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, i Catalina Cabrer, com a consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social.

Per a concloure l'acte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pres la paraula. La presidenta ha recordat que «aquest acte de presa de possessió de les persones que formaran part o que canvien les seves responsabilitats dins del Govern» és «fruit de la remodelació del Govern» que va signar i que va comunicar en roda de premsa aquest divendres.

«Havent aprovat aquestes últimes setmanes lleis fonamentals per a la comunitat i, també, els segons pressupostos del canvi de Balears, que permeten destinar més recursos que mai als serveis públics de les Illes, s'arriba ara així als dos anys de Govern amb els deures fets però conscients que queda molt, moltíssim, per fer, que queda molt per millorar i molts reptes que afrontar, sense por i amb valentia política», ha considerat la presidenta Prohens. Perquè, al seu judici, «queda molt per canviar» perquè «mai aquest Govern es permetrà caure en l'autocomplaença».

Per aquest motiu, ha continuat, tot i mantenir la seva «màxima confiança» en tots i cadascun dels consellers i les persones que l'han acompanyat fins aquí, i que han format part d'aquests dos anys de Govern, que durant aquests dos anys han conformat un Govern «estable, cohesionat i unit», ara el Govern afronta aquesta remodelació amb els objectius «de reforçar l'aposta en algunes polítiques clau, de fer front, amb més determinació si fa falta, als grans reptes d'aquesta comunitat, d'acostar l'acció de govern i el canvi a tots els municipis, perquè és la forma que pugui arribar a tots els ciutadans, i de donar un nou impuls a aquesta segona etapa de la legislatura fins a 2027».