La crisi de Govern confirma el gir cap a la dreta i l’espanyolisme de l’equip de Marga Prohens

Quan es compleixen dos anys de la formació del Govern presidit per Marga Prohens i som, per tant, a la meitat de la legislatura, es produeix una crisi de Govern que només pot tenir la lectura d’un gir cap a la dreta i cap a l’espanyolisme. Coherent, per tant, amb l'acord PP-Vox i amb els pressuposts que haurà de gestionar.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciat aquest divendres una remodelació de l'Executiu amb la creació d'una nova vicepresidència segona que ocuparà la consellera de Presidència, Maria Antònia Estarellas. A més, la consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer, deixa el càrrec i serà substituïda per Sandra Fernández, que liderarà la Conselleria, que passarà a ser de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència. La remodelació també suposa la creació d'una nova Conselleria de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, que liderarà l'actual directora general de Treball, Catalina Cabrer; així com el canvi de nom del departament d'Alejandro Sáenz de San Pedro, que passarà a ser la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia. Prohens prescindeix de la consellera amb més experiència i, també la més crítica amb la deriva antisocial que anunciava el pacte PP-Vox, i introdueix a l’Executiu dues de les representants del sector més ultra i espanyolista: Fernández i Cabrer. Prohens insisteix i repeteix que Vox no ha entrat al Govern. És una veritat només nominal. Els pressuposts i els perfils de les noves incorporacions fan que Vox sigui al Govern… Sense ser-hi formalment.