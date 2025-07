Idoia Ribas assegura que Vox: «És un projecte dirigit al fracàs»

Idoia Ribas confirma el pas de Vox al grup de no adscrits: "És un projecte dirigit al fracàs" | Foto: voxespana

La que ha estat fins aquest dimarts diputada de Vox al Parlament, Idoia Ribas, ha confirmat aquest dijous el salt al grup de diputats no adscrits. En un escrit dirigit a la Mesa de la Cambra a primera hora d'aquest dijous 10 de juliol, la diputada ha sol·licitat formalment la sortida del grup Vox per adquirir la condició de diputada no adscrita.