Proposen la creació d'un banc de terres per a garantir el futur del camp mallorquí

El grup insular de Més per Mallorca al Consell ha registrat una moció que es debatrà dijous al ple amb l'objectiu de frenar la pèrdua de sòl agrari i revertir el procés de gentrificació que amenaça el món rural. La proposta defensa la creació d'un banc de terres gestionat pel Consell de Mallorca a través d’un portal web públic que posi en contacte propietaris de terres en desús amb persones interessades en posar-les en producció agrícola, ramadera o forestal. La iniciativa respon a una realitat alarmant: «El model econòmic actual, basat gairebé exclusivament en el turisme, ha desplaçat el sector primari i ha encarit el sòl rústic fins a límits insostenibles. Això ha provocat la desaparició de moltes explotacions agràries i ramaderes i ha expulsat els pagesos del camp», han assenyalat.

Segons dades oficials, a les Balears hi ha actualment més de 133.000 hectàrees de superfície agrària considerada com a abandonada o infrautilitzada, mentre que en només deu anys s’han perdut 28.500 hectàrees de terres agrícoles i unes 1.700 explotacions. Davant aquest context, MÉS proposa «una eina útil i senzilla per donar nova vida a aquestes terres, donar sortida als petits propietaris que no poden gestionar-les i obrir oportunitats d’autoocupació per a nous agricultors, especialment joves». El funcionament del banc de terres seria similar al d’experiències ja en marxa a altres territoris de l’Estat. En paraules dels consellers: «El Consell ha d'assumir un paper actiu en la defensa del camp. Aquesta eina és una oportunitat per fer polítiques públiques que posin la terra al servei del bé comú i garanteixin un model de desenvolupament sostenible, arrelat i resilient».

A més de la creació del portal web per al banc de terres, la moció també insta el Govern a fer ús dels mecanismes que preveu la Llei Agrària per a garantir que tota la superfície agrària útil de l’arxipèlag es posi en producció. «No podem permetre que el sòl agrari es converteixi en objecte d'especulació i abandó mentre el relleu generacional al camp és pràcticament impossible», han remarcat des de MÉS.