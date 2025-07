Idoia Ribas abandona el grup parlamentari de Vox i acusa l'extrema dreta de maltracte

La diputada de Vox Idoia Ribas ha assegurat aquest dimarts que no li queda «més remei» que marxar del partit d'extrema dreta ja que prefereix «continuar avançant en llibertat». «Vaig dir que no me n'aniria del grup tret que la fustigació continuàs després de la meva baixa del partit. Com és així, no em queda més remei que anar-me'n», ha declarat Ribas aquest dimarts al seu compte d'X.

«Així ho han volgut els actuals dirigents d'un partit que fa fora la gent o l'obliga a anar-se'n», ha remarcat acusant Vox de «maltractar» gran part dels seus càrrecs electes, així com d'«evitar governar en autonomies i renunciar a aplicar el seu programa». Ribas també ha acusat els mitjans de comunicació de mentir i ha negat que ella iniciàs una disputa amb la seva fins ara companya de partit Manuela Cañadas. «És un altre exemple de la campanya de difamació pública que patesc des de fa més d'un any per part de Vox i de la portaveu del meu grup parlamentari, que em va atacar quan va saber que un altre diputat va dir que jo tenia més principis», ha remarcat.