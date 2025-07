Acusen el conseller Vera de «castellanitzar i privatitzar l’educació»

La diputada del Grup Parlamentari Socialista i portaveu d’Educació, Amanda Fernández, ha carregat contra els pressuposts prevists pel Govern, acusant el conseller d'Educació, Antoni Vera, d’estar «castellanitzant l’educació».

La diputada ha criticat que el pacte entre el PP i Vox per a tirar endavant els pressupostops inclou mesures «gravíssimes», com és el fet de modificar la Llei d’Educació per a incloure el castellà com a llengua vehicular. «Per què ha mentit sempre el conseller, dient que no modificaria normativa? Quan i com duran a terme aquest acord?», ha demanat durant el debat parlamentari.

Per això, Fernández ha tornat a repetir al conseller que «la llengua pròpia no es toca, com a tret identitari i eix vertebrador de la societat, i com a instrument indispensable d’inclusió i cohesió social».

Un altre dels principals greuges dels comptes per al 2025 és que s’amplia el pla de segregació lingüística, «sense gaire èxit, amb només 19 centres», a la qual cosa ha afegit que «si el novembre ens va dir que havia pressupostat 1,1 milions pel pla per 11 centres, ens pot explicar per què hi ha 21 milions per a 19 centres?». En aquest sentit, Fernández ha reafirmat que el conseller torna a mentir, pel fet que va dir que el pla de segregació seria voluntari, mentre que «ara diuen que com a mínim l’haurà d’aplicar un centre per comarca».

Cal tenir en compte que aquests 21 milions per a segregar han estat rebutjats per tota la comunitat educativa, xarxa per la llengua amb més de 30 entitats educatives i culturals i també per la UIB. Per això, la diputada ha assegurat que «el PP ha triat Vox en lloc de l’educació de qualitat i la comunitat educativa».

A més, Fernández ha denunciat que el Govern de Marga Prohens «està privatitzant l’educació, eliminant places públiques a l’IES Politècnic, al CEIP Felip Bauçà, a la reducció de places del nou CEIP Tramuntana, i tancant aules de 3 anys, almenys, al CEIP Marian Aguiló de Palma, CEIP Son Rullan de Palma, CEIP Es Molinar de Palma, CEIP Porta des Moll d’Alcúdia, CEIP Climent Serra i Servera de Porreres, CEIP Duran i Estrany de Llubí, CEIP Galatzó des Capdellà, CEIP Pedra Viva de Binissalem i CEIP Sa Blanca Dona d’Eivissa». A això se li ha d’afegir que l’Executiu també està concertant places quan hi ha places públiques suficients, i com a conseqüència, elimina places i aules públiques.

Així les coses, la diputada del PSIB ha reafirmat el seu suport «als docents i equips directius acusats per Vox d’adoctrinadors, amb el silenci còmplice del PP i de la presidenta Prohens». Un assenyalament que, tal com ha recordat Fernández, «ja és directe i concret a centres i docents com els del CEIP Pare Bartomeu Pou d’Algaida, el qual encara no ha rebut ni una paraula de suport de la Conselleria».

Finalment, Fernández ha posat de manifest un altre acord entre la dreta i la ultradreta, com és el fet de permetre que en aquelles oposicions per a places docents de molt difícil cobertura només s’hagi d’acreditar el coneixement del català una vegada obtenguda la plaça. «El conseller ha signat l’eliminació del requisit de català per a obtenir una plaça de funcionari de carrera», ha sentenciat Fernández, reafirmant que «tendrem mestres i professorat de funcionaris de carrera sense coneixement de la nostra llengua pròpia, i això és gravíssim».