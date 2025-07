Llum verda a la llei de liberalització del sòl, que l'esquerra durà al TC per irregularitats

El ple del Parlament ha aprovat aquest dilluns, 7 de juliol, la Llei d'obtenció de sòl mitjançant el desenvolupament de Projectes Residencials Estratègics (PRE) entre crítiques d'irregularitats en la tramitació per part de l'esquerra, que ja ha avançat la seva intenció de portar el cas al Tribunal Constitucional per vulneració dels drets dels parlamentaris.

La norma, presentada per PP i Vox, declara les Balears en situació d'emergència de l'habitatge i preveu davant aquest escenari, el desenvolupament dels PRE en les àrees de transició - sòl rústic- de Palma i municipis de més de 20.000 habitants, així com en el sòl urbà o urbanitzable en els municipis de més de 10.000 habitants.

A més a més, PP i Vox han pactat via esmenes que es pugui utilitzar el sòl rústic sense esgotar el sòl urbanitzable i ampliar les legalitzacions en sòl rústic a la Serra de Tramuntana - sòl protegit- en un termini de preinscripció de vuit anys.

Aquesta llei s'ha aprovat amb molta polèmica i entre protestes a les portes del Parlament d'associacions i col·lectius, entre ells el GOB i la Federació de Veïns de Palma, contra «les polítiques totalment desreguladores i ultraneoliberals» que impulsen PP i Vox.

L'esquerra, ha reclamat la suspensió del ple advertint d'irregularitats en la tramitació i entenent que el text que finalment s'ha votat i aprovat no s'ajusta al que s'ha debatut en ponència i han posat com a exemple l'aparició al dictamen d'un article, el 7, que havia estat eliminat en ponència. Després del debat i abans de la votació, el portaveu del PSIB, Iago Negueruela ha demanat que s'aclarís aquesta situació, que ha considerat «especialment greu».

El diputat de Més per Menorca, Josep Castells, ha demanat la lectura d'un dels articles per tal d'«il·lustrar» als diputats el que s'estava votant. La secretaria de la Mesa ha llegit l'article. Després d'això els portaveus de Més per Mallorca i del PSIB, Lluís Apestegia i Iago Negueruela, han sol·licitat per aclarir, a efectes del previsible recurs davant el Tribunal Constitucional, quins diputats han vist els seus drets vulnerats i han demanat votació per anunciament dels articles objecte de la polèmica, el 7 i el 7 bis. La norma finalment ha estat votada amb normalitat i, en darrer lloc, s'ha votat el 7 i el 7 bis conjuntament.

Durant el debat, el portaveu del PSIB, Iago Negueruela, ha assegurat que la llei no s'ha concebut per aixecar més habitatge per a residents «sinó per consolidar els drets dels promotors». El socialista ha criticat que la norma hagi tirat endavant sense estudis ni consensos i que es creixi en habitatge reduint equipaments i legalitzant irregularitats fins i tot a la Serra de Tramuntana. «És una llei per saltar-se els planejaments urbanístics», ha assenyalat Negueruela, que ha alertat de la desaparició de la VPO a favor dels habitatges de preu limitat que, segons ha pronosticat, seran un 33% més cares. Negueruela ha avançat la intenció dels socialistes de presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional, voluntat que ja va avançar MÉS per Mallorca.